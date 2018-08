Los castellanos y leoneses consumen más del doble de carne que de pescado

Martes, 21 de agosto de 2018

Las preferencias de los castellanos y leoneses parecen claras en lo que a alimentación se refiere o al menos, eso se desprende del informe del Consumo de Alimentación en España 2017 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en el que se aprecia que en la región se consume más del doble de carne que de pescado. En el documento se asegura que a lo largo de ese periodo, cada ciudadano de la comunidad ingirió una media de 56,54 kilos de carne y se gastó 374,17 euros. En el caso del pescado, el gasto por persona al año en Castilla y León se asentó en 219,55 euros, una cifra traducida a 27,62 kilos de media de pescado por persona, 28,92 kilogramos menos que de carne.

No obstante, y en términos generales, en esta comunidad se come más y se invierte más en alimentación. De hecho, el informe pone de manifiesto que en Castilla y León se registró un mayor consumo per cápita de alimentos que en la media nacional situándose en 651,23 kilogramos de media frente a los 633,36 kilos del conjunto de España. En lo que respecta al gasto per cápita, en la región fue de 1.516,12 euros y en el conjunto nacional se situó en los 1.479,81 euros.

“Quizás por accesibilidad y tradición, la carne siempre ha estado más presente en el caso de esta comunidad;mucha gente se ha dedicado a la ganadería y tradicionalmente era más fácil el acceso a la carne, también a nivel económico”, explica la nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Blanca Mirat.

Entre los distintos tipos de carne, la de pollo se ha convertido en la más demandada por los consumidores de la región que han cocinado más de 36,5 toneladas de media en el último año, después de gastarse casi cuatro euros (3,88) por kilo. En segundo lugar, y según el informe del Ministerio, la carne de cerdo es la más apreciada por los habitantes de Castilla y León que han gastado casi seis euros (5,94) por kilo y han consumido 33,9 toneladas. Y finalmente, en el caso del vacuno, el consumo en la región se sitúa en 18.016,53 kilos en el último año en los que se gastaron una media de 9,42 euros por kilo.

Según Blanca Mirat, lo recomendable es “consumir entre tres y cuatro días a la semana pescado, pollo y carne pero siempre alternándolos y con un mayor peso del pescado porque tiene más grasas insaturadas que son de mejor calidad nutricional”. Dentro de esa teoría, también se decanta “preferiblemente, por partes magras, por la simple cuestión de que tienen menos calorías y menos grasas saturadas”.

En el caso del pescado, destaca el fresco por encima del congelado y la merluza y la pescadilla sobre el resto de las variedades del mar. En cifras, los ciudadanos de la comunidad consumieron el pasado año 13,8 kilogramos de pescado fresco de media frente a los 2,71 kilos de pescados congelados. La diferencia en el gasto es más que notable con una media de 105,18 euros per cápita en el primer caso y de 18,47 euros en el segundo.

Respecto al proceso de congelación del alimento, independientemente del tipo que sea, “tiene que estar bien hecho y esto ocurre si se hace de forma rápida”, indica la nutricionista. “Se trata de que no se dañe mucho la estructura del músculo pero no se pierden ni vitaminas ni minerales y la calidad microbiológica se mantiene. Si la carne está bien tratada, una vez descongelada se parte de ese punto”.

Menos que otros años

Tanto en el caso de la carne como del pescado, el consumo ha descendido con respecto a ejercicios anteriores y si se toma como referencia el año 2016, cada ciudadano comió de media 58,72 kilogramos de carne, algo más de dos kilos más que justo un año después. Eso sí, a pesar de comer menos se gastó más ya que en 2016 la cifra se situó en 372,54 euros, con un precio medio de 6,34 euros por kilo de carne.

El Norte de Castilla