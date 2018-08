El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá el musical “Dirty Dancing” durante las Ferias y Fiestas de septiembre

Lunes, 20 de agosto de 2018

Coincidiendo con la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá el musical “Dirty Dancing”. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producido por LETSGO, estará en nuestra ciudad desde el 12 hasta el 16 de septiembre.

Las entradas tienen un precio de 34, 44 y 49 euros y están a la venta en las páginas web www.dirty-dancing.es y www.ciudaddecultura.org. Además, las tres primeras funciones tienen un descuento de un 20%.

La propia autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por (I've Had) The Time of My Life. Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido records de taquilla en el West End de Londres.

Sinopsis

Basado en la película de mismo título, este musical trascurre en el verano de 1963, cuando la vida de la joven Frances “Baby” Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones junto con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el más desafiante y victorioso verano de sus vidas.

Dirty Dancing incluye grandes éxitos como "Hungry Eyes", "Hey! Baby", “Do you Love Me?" y la siempre entrañable "(I’ve Had) The Time of My Life". Grandes éxitos que unen la banda sonora de la película original con actuaciones en vivo de grandes artistas. Algunas de estas clásicas melodías son "Cry to Me" por el incomparable cantante de rhythm & blues Solomon Burke, el éxito número uno de la radio "Hey! Baby" de Bruce Channel y el primer sencillo como solista de Otis Redding "These Arms are Mine".

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado siete funciones los días 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de septiembre. Los días 12 y 13 habrá una función a las 20’30 horas, los días 14 y 15 hay dos funciones (18’30 y 22’00 horas) y el día 16 habrá una función, a las 17’00 horas.

El precio de las entradas para este espectáculo es de 34, 44 y 49 euros y están a la venta en las web www.dirty-dancing.es y www.ciudaddecultura.org.