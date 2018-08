Andhrea & The Black Cats clausurarán el Festival ‘Verano se escribe con Blues’

Domingo, 19 de agosto de 2018

Andhrea Verdú, vocalista de Andhrea and the Black Cats

Si te gusta el blues clásico, y quieres disfrutar de un agradable concierto al aire libre, tienes una cita el próximo jueves, 23 de agosto, junto a la biblioteca Torrente Ballester, a las 21.30 horas. Hablamos del concierto de Andhrea & The Black Cats, con el que concluye Festival ‘Verano se escribe con Blues’, que se ha desarrollado entre julio y agosto para acercar a mayores y pequeños a este género musical.

Gusto por el blues más tradicional

“Andhrea and the Black Cats” es una banda de blues clásico formada en Santiago de Compostela, compuesta por Ramón Figueira “Figui” (armónicas), Andhrea Verdú (voz) y Benjamín Vázquez (guitarra). Desde su creación vienen interpretando temas del blues más tradicional aderezados con su particular estilo.

El repertorio de Andhrea & the Black Cats supone un recorrido en la historia del blues, un viaje en el que se traslada al público a otra época a través de las historias narradas en su momento por los autores más clásicos y cuyo trasfondo, en la mayoría de los casos, sigue teniendo presencia hoy en día.

Vienen de publicar recientemente su primer trabajo de estudio, “New Roads”, 10 cortes que resumen lo que son “Andhrea and the Black Cats” y los más de cuatro años transcurridos desde su nacimiento.