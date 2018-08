Folk On Crest pone un excelente broche a las Ferias y Fiestas de Vitigudino

Domingo, 19 de agosto de 2018

Interpretaron temas de sus cuatro discos, Folk On Crest (2008), Calle de la Botica (2011), Lonxe (2014) y GIRA X (2018) grabado este último en el Liceo en febrero pasado

Folk On Crest celebra su décimo aniversario con un cuarto disco grabado en directo en el Liceo el pasado 3 de febrero / CORRAL

El grupo Folk On Crest fue el encargado de poner el broche a las Ferias y Fiestas, una excelente actuación que hizo bailar y tocar palmas a cerca de 300 personas en la Plaza de España. Temas propios y otros populares, pusieron la nota tradicional a estas celebraciones en honor a la Virgen del Socorro y que se han venido desarrollando desde primeros de agosto.

En este 2018 se cumplen diez años desde que Folk On Crest, presentara su primer disco, una década que ha dado para mucho, con su estilo musical marcado por la adaptación de temas tradicionales y otros de composición propia.

Son más de 300 conciertos en programaciones culturales y festivales por toda España y otros países como Italia y Portugal, la grabación de tres discos de estudio con la discográfica Several Records (Folk On Crest 2008, Calle de la Botica 2011 y Lonxe 2014); y más de 6.000 copias vendidas en estos años. En esta GIRA X (10º Aniversario), el grupo se enfrentaba a un nuevo reto, la grabación en directo del concierto que daba el pistoletazo de salida de esta gira. Y no podía ser de otra manera que en el marco incomparable del teatro Liceo, en la que todos los asistentes fueron protagonistas de este disco el pasado 3 de febrero.

La actuación de Folk On Crest esta noche en Vitigudino se incluye en el programa Circuitos Escénicos de Castilla y León de la Consejería de Cultura y en el que participa el Ayuntamiento de Vitigudino.

EN BREVES MINUTOS SE INLUIRÁ UN VÍDEO DE LA ACTUACIÓN EN VITIGUDINO