“Lo último para dejar morir a un pueblo es que le falte la asistencia médica”

Viernes, 17 de agosto de 2018

EL PEDROSO DE LA ARMUÑA | El primer edil valora de forma positiva la legislatura y destaca haber conseguido sacar del pueblo el tráfico pesado

Ángel Gómez, alcalde de El Pedroso de la Armuña, invita a asistir a unas fiestas de las que destaca el gran ambiente y lo acogedores que son los vecinos. Pese a las limitaciones presupuestarias, el Ayuntamiento y las peñas se unen para sacar adelante un programa festivo para todos los gustos. El alcalde reivindica una solución para los problemas con la atención médica que vive su pueblo y reclama mejoras en la comunicación para paliar la despoblación.

¿Qué es lo más destacado del programa de fiestas que han elaborado?

Destaco siempre el primer día con el desfile de peñas. Es donde la gente empieza con ganas. También tenemos partidos de pelota el día 27 de agosto, la paella el día 28 y el día de la tercera edad el 29 de agosto. Luego además las actividades que organizan las peñas.

¿Qué tienen de especial estas fiestas?

La animación de la gente y que todo es gratis. Siempre han sido unas fiestas en las que participa mucho la gente. Acogemos bien a la gente de fuera. Es un ambiente muy sano y divertido. Como ya es al final de agosto, ya se acaban las vacaciones, la gente ya echa el resto.

¿Las peñas colaboran?

Sí. La labor del Ayuntamiento es contratar las orquestas, la paella…, pero las actividades las hacen las peñas. Les gusta y son responsables.

Si contase con un mayor presupuesto, ¿qué le gustaría incorporar a las fiestas?

Quizá haber mejorado la semana cultural con tertulias o un ciclo de cine.

Siendo alcalde, ¿cómo vive las fiestas?

Ahora ya con tranquilidad. Antes estaba algo más intranquilo. Estoy pendiente de que no ocurra nada, pero para esas fechas por parte de lo que me toca ya está todo hecho y tiene que empezar a rodar.

Unas palabras para sus vecinos con motivo de las fiestas…

Me gustaría que entendieran que antes se podía gastar más dinero, pero ahora es difícil llegar a eso. La población del pueblo se triplica en agosto, pero para pagar las fiestas los gastos corren a cargo de las 220 personas que están empadronadas. No se puede gastar más.

Queda menos de un año para las elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?

Positiva, dentro de las limitaciones de gasto que hemos tenido. De lo que más satisfecho me encuentro es de haber podido hacer el camino de circunvalación para evitar que el tráfico pesado pase por el pueblo y los agricultores tengan más facilidades para trabajar. También de haber arreglado la piscina.

¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?

Hay un proyecto que tengo en mente desde que empecé. Hay una villa romana impresionante en el término municipal. La Universidad de Salamanca la descubrió en 1995. A base de insistir conseguí que hicieran un estudio de georradar de la parcela y hemos podido ver lo que hay ahí metido, es impresionante. Me hubiese gustado descubrir qué hay. Hubiese sido un revulsivo para la zona, no solo para el pueblo.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la zona es el continuo descenso de población. ¿Qué medidas cree necesarias para revertir la situación?

Una forma sería hacer un tipo de legislación parecida a la que tienen las Islas Canarias, una zona fiscal especial. Por ejemplo, a los que tienen tiendas facilitarles con medidas fiscales que la tienda pueda seguir abierta.

A nivel de comunicación, si tienes una comunicación buena de internet en un pueblo, la gente puede venirse tranquilamente a vivir aquí con cualquier negocio. Dar una buena comunicación llevaría gente a los pueblos. La comunicación digital es básica. No es caro tener fibra óptica en los pueblos, solamente hace falta voluntad de hacerlo.

También habría que favorecer la instalación de industrias que transformen los productos primarios. Por ejemplo, en la zona que haya muchas encinas aprovechar lo que se estropea de la corta de leña para hacer biomasa.

Ha planteado en varias ocasiones quejas en relación con la atención médica. ¿Cuál es la situación actual? [Esta entrevista fue realizada en los últimos días de julio para ser publicada en el número de agosto del periódico gratuito SALAMANCA AL DÍA. Pinchando aquí accederá a información reciente sobre los problemas que está generando la asistencia sanitaria en la zona]

No me explico que en un año, desde que se jubiló el médico, no hayan contratado a nadie. La primera excusa que me dieron fue que no había médicos en el paro. Los médicos que hay en Castilla y León no quieren trabajar aquí por los contratos basura que les dan. He hecho otra queja a la gerencia de Salamanca. No reconocen el problema, me dicen que existe la jubilación del médico pero que se está cubriendo con los médicos existentes. En una semana, hay dos horas de consulta. La solución que nos dan es llamar a urgencias, pero las urgencias son para lo que son.

Lo del médico es vergonzoso, no tienen voluntad de solucionarlo. La contestación que me dieron fue que según la ratio de cartillas nos corresponden dos días a la semana de médico y que están prestando servicio tres días. Es falso porque son dos horas a la semana.

¿Qué valoración hace del apoyo que los ayuntamientos reciben de las demás administraciones?

Apoyo ninguno. La Diputación se dedica a hacer lo que tiene que hacer para salir en la foto y nada más. A la Junta le hemos pedido el tema de los médicos y ningún apoyo. Lo último para dejar morir a un pueblo es que le falte la asistencia médica. Los pueblos pequeños no interesan, nos dejan morir, esto se acaba.