Piden reparaciones en la Cueva de Salamanca por las humedades

Viernes, 17 de agosto de 2018

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha facilitado a las Administraciones competentes las fotografías que ilustran cómo el agua de lluvia humedece la piedra arenisca en numerosos lugares del conjunto monumental de la "Cueva de Salamanca “por una serie de deficiencias arquitectónicas”.

Este colectivo afirma que “dada la gravedad de las consecuencias de la humedad para la conservación de este patrimonio, la Asociación ha demandado actuaciones urgentes, la realización a la mayor brevedad posible de los estudios previos, la redacción de un proyecto integral que contemple abordar todos los problemas y deficiencias, la redacción de un plan de mantenimiento periódico con el fin de prevenir, detectar y solventar cualquier deficiencia en la conservación del conjunto, ser informada y que sus aportaciones sean consideradas en dicho proyecto de intervención”.

En esta línea, argumentan que “más allá del gran problema que son las humedades que afectan a la cripta de la antigua iglesia, y que merece ser estudiado e investigado de forma exhaustiva antes de ser subsanado y acometer una posterior restauración, algunas de las actuaciones demandadas son innegables, urgentes y sin más opciones: revisión de canalones y colocación de bajantes en el aula arqueológica que eviten que las aguas pluviales se viertan sobre la Cerca Vieja o que éstas entren en el interior del aula y la colocación de un vidrio -a modo de valla- que evite el acceso a las escaleras de la cripta”.



La Asociación también ha valorado las labores que en los últimos meses se han realizado para cubrir posibles grietas en la plaza pública o espacio en el cual se encontraba la antigua iglesia y que “han tenido un resultado ciertamente basto que debería corregirse o plantearse una actuación global que iguale la factura de todo el conjunto. En el caso del muro recayente a la Cuesta de Carvajal (muy desgastado y con líquenes) la intervención no ha sido completa y previamente no se han colocado los bloques desplazados”.



Por último, la asociación es partidaria de “una mejora de la accesibilidad eliminando las barreras entre la Cuesta de Carvajal y la cripta, así como entre la Plaza de Carvajal y el aula arqueológica”.



Por todo eso, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio entiende que, “sin asumir que los monumentos de Salamanca carezcan de una monitorización o seguimiento periódico que advierta con antelación suficiente de las deficiencias que éstos presentan y que los pueden dañar, no se está actuando con toda la rapidez que la Cueva de Salamanca merece y con toda la rapidez que estas deficiencias demandan por su gravedad lo que sin duda está perjudicando a la conservación de la fábrica en piedra de este conjunto”.