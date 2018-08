El PP presenta una moción para que se rebaje la tasa de paso de vehículos a través de aceras

Jueves, 16 de agosto de 2018

El Partido Popular dio a conocer en la mañana del jueves la moción que ha presentado para su debate en el Pleno Ordinario que celebrará el próximo lunes 20 el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Esta moción -que en principio será la única de la sesión- versa sobre la tasa de paso de vehículos a través de aceras de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas. En líneas generales, esta moción busca que se rebaje la cantidad a pagar por los contribuyentes.

Para establecer las cantidades a pagar, el PP plantea en primer lugar que los técnicos municipales elaboren un informe técnico-económico que evalúe todos los parámetros para “medir de forma más aproximada el valor de mercado que deriva de la utilidad de las aceras para la entrada y salida de los vehículos de las propiedades privadas”.

A partir de ahí, los populares quieren que los técnicos elaboren un borrador de la ordenanza buscando parámetros que se ajusten “de forma más adecuada” a la doctrina del Tribunal Supremo, y midan “de forma más objetiva” la intensidad del uso de la acera, de tal forma que la tasa dependa de éste criterio y no únicamente del valor catastral, como se hace en la actualidad.

Una vez esté listo este nuevo diseño, la recaudación total debería ser según el PP idéntica a la que se registraba a principios de la legislatura. El PP quiere que la cuota tributaria individual a pagar sea “de una cuantía moderada, asequible para los particulares y no dificulte la actividad comercial y empresarial”, sin que supere el valor de mercado que tendría la acera que utiliza cada particular si no fuera de dominio público.

Como expone el PP en su moción, el Equipo de Gobierno ya anunció su intención de hacer una rebaja en la tasa para que el Ayuntamiento recaude lo mismo que antes de los últimos cambios. Sin embargo, los populares no están de acuerdo con la forma de hacerlo, ya que la tasa seguiría vinculada al valor catastral de los inmuebles (se plantea una reducción en el porcentaje del 0,25% del valor catastral que se aplica actualmente).

Para el PP, “tal y como está ahora” la tasa resulta “una especie de recargo” del IBI, sin que mida lo que verdaderamente se grava, que es el uso o aprovechamiento especial normal de la acera en la entrada de los vehículos a las cocheras. En este sentido, aluden a que dos inmuebles con mismo valor catastral no tienen por qué tener el mismo uso de la acera.