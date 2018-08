La culpa de otros

Jueves, 16 de agosto de 2018

Solo hay una forma de saber cuando un Gobierno está actuando de mala manera. No es por lo que diga la oposición, que, esta para criticar y poder llegar al poder. Tampoco por los medios de comunicación que la mayoría suelen tener su sesgo ideológico. Y menos las encuestas, que fallan más que una escopeta china en las fiestas de los pueblos.

Pero hay un medio que no admite replica y nunca falla: un Gobierno está actuando mal, cuando echa la culpa de sus problemas y errores a los gobernantes anteriores. Esto es lo que están haciendo los ministros y altos cargos del Ejecutivo de Peter Sánchez, al echar la culpa a sus predecesores de los principales problemas que tienen en menos de dos meses de ocupas en La Moncloa y no son capaces de afrontar: la inmigración a través de las pateras que llegan como invasores como en siglos pasados desde el norte de África. Los separatistas catalanes crecidos y amenazantes desde hace dos meses. Y la huelga salvaje de los taxistas. Ya culpan de todo esto, a todo el mundo menos a sus correspondientes departamentos, que son los encargados de buscar soluciones. ¡Pero donde no hay nada, es difícil sacar algo!

Cualquiera puede ser ministro o secretario de Estado y cobrar todo lo que le echen, “de lo que sea”, pero cuando surge un conflicto, lo único que se les ocurre es echar la culpa a otros. Es verdad que todos los problemas suelen tener unos antecedentes, salvo en las catástrofes naturales. El problema de los inmigrantes viene de lejos. La huelga de los taxistas se veía venir y los sediciosos catalanes se han crecido por la debilidad de este Gobierno al necesitar su apoyo para mantenerse en la cama de La Moncloa. Estos problemas son como una enfermedad, si no la tratas bien se convierte en crónica y su curación será imposible. Por eso se supone que los Gobiernos están ahí para abordar los retos mediante soluciones. Como los médicos cuando se enfrentan a una enfermedad le ponen un tratamiento para poderla curar. Si no existieran problemas y enfermedades viviríamos en el mejor de los mundos posibles. Ni la política, ni la ciencia, serian necesarias.

En política no vale echar la culpa a otros de los errores, como si estuvieras en un trabajo que tu error es echarle la culpa a tu compañero. Este Gobierno sin votos, para arreglar un poco el país ya “ha encontrado” la excusa para no arreglar nada, ni siquiera ese poco, porque la culpa de todo lo malo que sucede en España la tiene el PP. Incluso los nombramientos de ministras y ministros, de la nada. Y cargos públicos de empresas con sueldos desorbitados. El inquilino provisional de La Moncloa ha tardado muy poco tiempo en superar con creces la conducta de nepotismo que censuraba a los líderes de los demás partidos. De hecho, más de la mitad de los dirigentes del Partido Socialista, han accedido a cargos públicos con sustanciosos salarios, todos con sueldos por encima de la nomina del presidente. El enchufismo de Peter Sánchez ha llamado la atención. La Moncloa ha elevado de una forma vergonzosa la dotación económica para la creación de puestos de confianza y asesorías, como ningún otro Gobierno lo había hecho en democracia, ni siquiera Zapatero, ¡que ya es decir! Pero de todo esto la culpa la tiene el PP. Lo peor aparte del costo, es que los nuevos altos cargos no tienen ninguna preparación ni experiencia de gestión pública, no tienen currículo profesional ninguno. “o lo tienen falso”. Aparte de los cargos de La Moncloa, ha llenado de personas con carnet. Las direcciones de Correos, Paradores, Red Eléctrica, La Sepi, Renfe, Aena, El Cis, delegados del Gobierno y embajadas “políticas”. Y un innumerable de cargos públicos sin saber para qué. Todo por culpa del PP.

Y Peter Sánchez para rematar la faena del engaño y nepotismo, coloca a su esposa en una empresa privada de un marques, con su correspondiente subvención. Pero esto requiere un punto y aparte.

No hay mayor indignidad y desvergüenza que desviar la responsabilidad hacia quien ya no ejerce el poder. Esperemos que esto dure poco, por el bien de la inmensa mayoría de los españoles…

Máximo de la Peña Bermejo