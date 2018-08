Memoria histórica veraniega

(Foto: pabellón de la antigua cárcel en el Centro Cultural DA2)

En este ferragosto verbenero, de fiestas con vaquillas, procesiones, porrones de cerveza y paellas de gorra, todavía queda lugar en algunos sitios, pocos, para recordar a los que ya no están. Contra lo que pueda parecer a primera vista, no son cosas incompatibles. O no deberían serlo.