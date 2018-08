La Plaza Mayor se tiñe de color con el chupinazo y el pregón

Miércoles, 15 de agosto de 2018

LA ALBERCA | La diseñadora salmantina Fely Campo pregonó los festejos y cientos de peñistas tomaron el ágora con sus cánticos y juegos

Los festejos de La Alberca comenzaron ayer con una multitudinaria tarde que reunió a las peñas y a numerosos vecinos en la Plaza Mayor para presenciar el chupinazo y el pregón a cargo de la diseñadora salmantina Fely Campo.

Los actos comenzaron en torno a las ocho de la tarde con la concentración de decenas de peñas en la Plaza Mayor, lugar donde no faltó la música, los disfraces y la algarabía de los jóvenes peñistas. En el balcón del Ayuntamiento se ofreció el pregón para todos los presentes. Fely Campo deseó a todos unas felices fiestas y destacó el alto valor del patrimonio albercano, tanto histórico, como artístico y cultural. “El haber estado hoy en este balcón ha sido muy emocionante. Soy de aquí, de esta tierra. Incluso he tenido que escribir esas palabras porque no podría haberlas dicho de propia voz”, señaló la diseñadora, quien en su papel como pregonera también tuvo espacio para lucir un vestido relacionado con la Sierra de Francia: “El vestido que llevo ahora lo diseñé para representar a España en un evento en Paris, y me seleccionaron. Está basado en el vestido tradicional serrano. Es una grandísima fuente de inspiración”, detalló Campo. “Espero que todos los vecinos disfruten mucho de las fiestas, y sobre todo que no pierdan la tradición, en sus bailes, su música sus trajes, que la conserven mucho tiempo”, concluyó.

El alcalde, Miguel Ángel Luengo, acompañado de toda la Corporación Municipal, invitó a Fely Campo a firmar en el libro del Consistorio, e hicieron entrega de una placa conmemorativa. No faltaron numerosos invitados, como el diputado provincial Javier García, y Poldo Hernández, cuyo grupo folclórico se encargará mañana de rendir homenaje a la Virgen de la Asunción en el tradicional ofertorio del Diagosto.

Las peñas tomaron entonces la Plaza Mayor con sus juegos y cánticos, lugar que además acogió el concierto de OKG por la noche. Mañana será el turno del Diagosto, con el tradicional Ofertorio al que acudierán cientos de personas.

15 de agosto, miércoles

11:30 Misa solemne en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción, procesión, ofertorio y danzas

17:30 Rosario y procesión por las calles en honor a la patrona

19:00 Muestra de folclore con la participación del grupo de danza 'Folklore Charro'

23:00 Discoteca móvil a cargo de DJ Tito

05:00 Montaje del vallado de la plaza y el recorrido del encierro