Perfumerías Avenida ya tiene fecha para su debut liguero, el 13 de octubre, a las 18 horas

Martes, 14 de agosto de 2018

Las charras se medirán a Valencia en el Jorge Garbajosa de Torrejón en el inicio de la defensa del título liguero

Un pabellón conocido y de buenos recuerdos para Perfumerías Avenida albergará el segundo Open Day de la historia del baloncesto femenino español. El polideportivo Jorge Garbajosa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz es la sede escogida por la Federación Española de Baloncesto para poder disfrutar de todos los partidos de la primera jornada de Liga DIA los días 13 y 14 de octubre. Una verdadera fiesta de nuestro baloncesto que reunirá a todos los equipos en un fin de semana de vértigo.

Una fiesta que comienza un día antes, en la festiva jornada del 12 de octubre, con la presentación oficial que, como el pasado año, volverá a contar con todas las jugadoras de los catorce equipos participantes en Alcobendas. A partir de ahí, y durante sábado y domingo, siete partidos para dar el pistoletazo de salida a una Liga DIA que se presenta espectacular y que, para Perfumerías Avenida, arrancará fuerte ante un recién ascendido tremendamente reforzado como Valencia Basket a las 18h del sábado 13 de octubre. Los horarios de este Open Day quedan de la siguiente forma:

Sábado 13 de octubre:

- Cadí la Seu vs Durán Maquinaria Ensino (11:00 h)

- Nissan Al-Qázeres Extremadura vs Baxi Ferrol (13:15 h)

- Valencia BC vs Perfumerías Avenida (18:00 h)

- Quesos El Pastor vs RPK Araski (20:15h)

Domingo 14 de octubre:

- Embutidos Pajariel Bembibre PDM vs IDK Gipuzkoa (11:00 h)

- Snatt’s Sant Adrià vs Lointek Gernika (13:15 h)

- Mann-Filter Casablanca vs Spar CItyLift Girona (16:30 h)