El Alcalde muestra las mejoras de la ciudad en el Día del Bejarano Ausente

Bienvenidos… Lo primero que quiero hacer es tener un recuerdo para aquellos que hoy no nos pueden acompañar… Queridas amigas, amigos, bejaranos de siempre. Sres. Concejales. Agradezco sobremanera vuestra presencia aquí, en esta sala Capitular del Ayuntamiento, con el fin de celebrar este encuentro, para saludaros, para que tengáis conocimiento de nuestras actuaciones a lo largo de este último año, para que sepáis cuales son nuestras pretensiones en un inmediato futuro y para escuchar vuestras sugerencias. Nuestro objetivo es seguir luchando por el desarrollo integral de Béjar y sacar adelante los proyectos que tenemos pendientes. Venís ahora de la visita guiada a edificios singulares de la ciudad y habéis podido observar como poco a poco la ciudad de Béjar está cambiando su fisonomía para convertirse en una ciudad acogedora y agradable para el visitante. Me gustaría hablaros, de manera resumida, de las obras más importantes ejecutadas durante este año 2018 así como de las distintas obras proyectadas y a ejecutarse en un futuro muy próximo. Como obras importantes, ya ejecutadas, destacar el asfaltado de la Carretera del Castañar y la Calle Ronda de Viriato, obras de importante inversión y que este Ayuntamiento consiguió que asumiera la Diputación de Salamanca. También quiero destacar una obra que aunque no se ve, tiene su importancia, como ha sido la recogida de las aguas de la Peña de la Cruz, obra que ha tenido un coste de más de 70.000 euros. Este año está siendo el año de la Finca Renacentista de El Bosque. Además de los cambios de las cubiertas del palacete, de las caballerizas y de la casa del bosquero, se está trabajando, ya hace tiempo, en el Jardín Secreto e Invernaderos, estas tres últimas han sido ejecutadas por este Ayuntamiento. De igual manera está a punto de comenzar, en la misma finca, el proyecto de La Huerta y el Jardín Renacentista, a falta de la concesión de subvención al respecto, por parte de la Unión Europea, subvención que confiamos en recibir y que ha sido solicitada, de manera conjunta, por la Fundación Mata de Bussaço (Portugal), la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar. El Importe solicitado por este Ayuntamiento es de 1.000.000 de euros. Quedaría pendiente una parte muy importante, como es el uso que se le dará al palacete y las caballerizas. Esta decisión está en manos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tal y como informe el Sr. Consejero D. Juan Carlos Suarez-Quiñones y Fernández, el pasado 27 de julio durante su visita a Béjar. En cuanto a la Estación de Esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, una temporada más, 2017/2018, esta ha sido gestionada por el Ayuntamiento de Béjar, y van ya 4 temporadas. El objetivo, el de siempre: promover puestos de trabajo (entre 70 y 80 por temporada), llenar las casas rurales y hoteles de Béjar y Comarca y que las pérdidas económicas sean las menos posibles. Como dato importante decir que esta temporada 53.000 personas han adquirido el forfait, lo que equivale a decir que han visitado la estación 150.000 personas, con un superávit provisional de 291.000 euros. También en la estación de esquí se ha puesto en marcha el parque de nieve y este verano hemos tenido, por primera vez en la estación nuevas actividades durante el verano, como son bikepark, tirolina, rocódromo, la rampa de agua y uso turístico del telesilla. Las dependencias que la Policía Local ocupa en la planta baja de este Ayuntamiento han sufrido una muy importante remodelación, adaptando dichas dependencias a las necesidades actuales mediante la ejecución de obras por importe de 100.000 euros. También se han llevado a cabo obras de mejoras en el tartán de las pistas de atletismo de las instalaciones deportivas “Roberto Heras”, con una inversión de más de 100.000 euros. Quiero hablaros ahora de las obras que actualmente se están ejecutando y que son: Carril bici y paseo peatonal, desde el cuartel de la Guardia Civil hasta La Cerrallana. Obra costosa en trabajo y presupuesto.

Camino Natural, por la antigua vía de ferrocarril, desde el término de Navalmoral de Béjar hasta el final del término de Baños de Montemayor y que atraviesa los municipios de Béjar, Cantagallo, Puerto de Béjar y Baños de Montemayor, con una longitud de 21 Km. y un presupuesto de 1.500.000 de euros. Las obras de adecuación están siendo ejecutadas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y se prevé, en breve, la conclusión de los trabajos y su posterior inauguración.

Fuente de La Corredera, fuente en la que el agua será la protagonista. Esta obra era necesaria por el lugar destacado que ocupa en la ciudad. No cabe duda que La Corredera es el centro de Béjar y con esta obra lo que pretendemos es que la primera imagen que tengan de nosotros, todos aquellos que nos visiten, sea positiva. Nuevos aseos en el Parque Municipal. Una obra realizada por el este Ayuntamiento, aprovechando la pequeña biblioteca de verano en desuso “Juan Muñoz” y que está siendo adaptada, con un cambio de uso, a las necesidades de la ciudad; unos nuevos aseos público necesarios en un lugar como el Parque Municipal, visitado diariamente por muchas personas y cercano, además, a la estación de autobuses.

Plaza del Teatro Cervantes, obra prácticamente terminada a la que solo resta el acondicionamiento de los alrededores. Esta nueva plaza ayudará a mejorar la imagen de la ciudad y le dará, si cabe, más vistosidad a nuestro Teatro, en el que, por cierto, se están realizando trabajos de pintura de fachada.

Trabajos de mejoras en el recinto ferial.

Ampliación del aparcamiento de La Covatilla, por un importe de 270.000 euros, obra subvencionada por la Diputación de Salamanca.

Saneamiento de la red de aguas de las calles Libertad y Victimas del Terrorismo.

Y también, como ya os he comentado antes, las obras del Jardín Secreto y el Invernadero en El Bosque. En cuanto a las obras previstas, que comenzarán en un futuro inmediato, y que cuentan, la mayoría de ellas, ya con proyecto y presupuesto asignado, son la cubierta del Edificio Consistorial, la cubierta del Centro Municipal de Cultura San Francisco, el asfaltado necesario en 20 calles de la ciudad, de inmediata ejecución, reforma de la Estación de Autobuses, mejoras de todos los parques infantiles y las obras de La Huerta y el Jardín Renacentista de El Bosque, que ya os he mencionado antes. En total 7 obras ejecutadas, 11 obras en ejecución y 26 obras cuya ejecución comenzará en un futuro inmediato, sin olvidarnos de los trabajos diarios de mantenimiento, reparación y mejoras que, diariamente lleva a cabo este Ayuntamiento tanto en las calles de la ciudad como en las distintas instalaciones municipales. Pero quiero también hablarlos de todo aquello que este Ayuntamiento hace desde otras áreas, como puede ser la Cultura, el Turismo y el Deporte. En el ámbito cultural, han sido potenciados a lo largo del año festividades y actividades como la Semana Santa, el Corpus Christi, que sin duda ha sido el mejor Corpus que se recuerde, que por cierto, este Ayuntamiento está terminando el expediente para la solicitud del Corpus como Fiesta de Interés Turística Internacional, el Calderillo, el Teatro Cervantes, con más de 90 actuaciones anuales ( teatro, ópera, zarzuela, música, magia, actuaciones infantiles,… destacando conciertos como el de Serafín Zubiri, el homenaje a Mecano o la actuación del grupo La casa del mar ), la Semana del Cine, la Muestra de Teatro y las Noches de El Bosque, que concluyen el 17 de agosto con un concierto de la Banda Municipal de Música. Destacar la visita guiada nocturna, con luz y sonido, el pasado 3 de agosto, en la que se dieron cita más de 2000 personas. En cuanto a Turismo, estamos trabajando para darnos a conocer en toda España y fuera de ella, creando lazos muy fuertes con Portugal en diferentes Ferias de Turismo a las que acudimos en este país vecino. Son muchos los portugués que llevan años viniendo a esquiar a La Covatilla (más del 30% de los usuarios de la estación son de Portugal), pero, poco apoco también se suman los que vienen a disfrutar de nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro entorno natural. Próximamente la ciudad renovará la señalización turística interior gracias a un programa de colaboración entre la Diputación de Salamanca y este Ayuntamiento, con un coste total de 39.000 euros. También es grande el esfuerzo que se ha hecho para conseguir que tanto los cuatro museos de la ciudad como la Plaza de Toros, permanezcan abiertos al público de miércoles a domingo, durante todo el año. Y que deciros del Deporte. En este capítulo la ciudad de Bejar destaca sobremanera con importantes y reconocidas pruebas deportivas como son, la Ruta Vetona, la Media Maratón Ciudad de Béjar, el Ultrail La Covatilla, el Open Nacional de Tenis, la Marcha Cicloturista Bedelalsa, que este año ha contado con más de 1.1000 ciclistas participantes, y otras muchas pruebas deportivas de calidad que se desarrollan a lo largo de todo el año y cuya guinda será, este 2018, el fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España que tendrá lugar, el 2 de septiembre, en La Covatilla y será transmitida por Televisión Española. Punto y aparte, tengo que hacer una mención especial en relación a la reindustrialización de la ciudad de Bejar. La ciudad a través de la Ley 6/2014 de 12 de septiembre fue considera por la Junta de Castilla y León zona de urgente reindustrialización, por encontrarse dentro de las zonas que se consideran así cuando concurren especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive. Las Cortes nombraron, a tal efecto una Mesa del Dialogo, formada por los sindicatos UGT Y Comisiones Obreras, nivel regional, CONFAES, CECALE, también a nivel regional, la Universidad de Salamanca, la Diputación, la Junta de Castilla y León y este Ayuntamiento. Después de varias reuniones de esta mesa se está llegando ya a acuerdos y compromisos sobre las medidas a tomar en aspectos como suelo industrial, empresarios, financiación, Universidad, proyectos empresariales, infraestructuras y declaración de situación de especial transcendencia y urgente actuación. Todas estas medidas creo que serán buenas y ayudaran a que a la ciudad de Béjar lleguen nuevas inversiones que generen puestos de trabajo y, en definitiva, como dice la palabra, nos ayuden a reindustrializarnos. En el capítulo de cuentas municipales, decir que estas cuentan con buena salud; hemos conseguido bajar la deuda, que a principios de legislatura, 2015, era de 3.300.000 euros aproximadamente y en estos momentos es de 1.700.000 euros aproximadamente. Y una cosa importantísima, además de reducir la deuda, en los últimos 7 años no se han subido las ordenanzas municipales. Todas las inversiones que se hacen son producto de un gran trabajo del Equipo de Gobierno Municipal, ayudado en el 90 por ciento por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca. Hay más cosas, pero para no cansaros más termino. Ahora os toca a vosotros preguntar, que en vuestro derecho estáis como siempre. Muchas gracias y bienvenidos.