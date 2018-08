Los desporpósitos del pro-mocion-ado Pedro Sánchez

Martes, 14 de agosto de 2018

Existen dos preguntas que se han planteado infinidad de españoles pero que nadie nos aclara es las siguientes: ¿A cuanto podrían ascender las deudas y favores contraídas por Pedro Sánchez con los socios firmantes de la moción de cesura? Y ¿Quién o quienes se encargaron de tan complejas negociaciones? Con el tiempo, posiblemente termine averiguándose aunque no será nada fácil. Burla burlando, ya han transcurrido dos meses largos desde que Sánchez juró su cargo, vive en la Moncloa y seguimos esperando a ser contestados..

En tan corto especio de tiempo, el paquete de errores cometidos y/o consentidos por el nuevo presidente del Gobierno resulta francamente preocupante y entre los más destacados, cabría resaltar los siguientes: una política migratoria totalmente desdichada. La posterior oleada de “irregulares” ha sido atribuida a la precipitada gestión del caso Acuarius. El haber obviando las recomendaciones de los expertos de la Policía y Guardia Civil, supuso un total dislate cuyas consecuencias estamos padeciendo, cuyo único objetivo al parecer consistía en realzar los valores éticos del nuevo Jefe del Ejecutivo, con un despliegue de medios y autoridades insólitos.

Como segunda equivocación cabría incluir, al más puro estilo dedocrático, el cúmulo de nombramientos efectuados para hacerse cargo de la presidencia de las empresas públicas más codiciadas y mejor remuneradas del país. Dichos puestos fueron cubiertos con miembros pertenecientes a la ejecutiva del PSOE y amiguetes varios. A modo de ejemplo podrían citarse los casos de: Correos, Red Eléctrica, CIS y un largo etcétera.

Sobre el patético numerito de la renovación de la cúpula de TVE, lo suyo habría sido observar un discreto silencio. De cualquier forma, por lo menos se evitó que en el primer intento los podemitas no se colaran, lo cual habría resultado demasiado fuerte. Por el momento, con el parche de Rosa María Meteo, aparentemente y durante tres meses el tema ha quedado resuelto. No obstante, de cara al futuro, al parecer, la propuesta de Pablo Iglesias (Podemos) para presidir la Corporación recae en Andrés Gil (redactor jefe de política de eldiario.es). De prosperar tal iniciativa o algo similar, ya flota en el ambiente que en tal caso, sería el propio Sánchez quien no duraría dos telediarios

De los desplantes del impresentable chuti de Puigdemont, Torra, con su mantra independentista y fantástica república, casi mejor no citar nada para no caer una vez mas en el ridículo. No obstante, al tratarse de un problema sin solución, al PSOE le supondrá la no aprobación de sus primeros presupuestos para el 2019 y por ende su continuidad en el Gobierno

Con respecto al numerito del Falcon para asistir al concierto de The Killers, grupo favorito del presidente, son ganas de provocar al personal. Pura chulería y a destiempo con unas justificaciones que rayan en la imbecilidad. Las críticas fueron totalmente merecidas y su comportamiento una catetada más de nuevo rico.

Suma y sigue. Relevar al eficaz coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corví como Jefe de la Uco, no admite justificación y si la creación una gran tensión en el instituto armado, otra metedura de pata mas como el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas. En este caso era el precio que había que pagar al PNV, dado que sus votos eran decisivos en la moción de censura contra Rajoy y tomar la Moncloa.

Como última pifia, la contratación de sus esposa, Begoña Gómez, para un puesto en el Instituto de Empresa de nueva creación y con un salario en torno a los 100.000 euros, ya ha sido lo suficientemente denostado con las consiguientes criticas en todos los medios.

En esta ocasión solo se trata de unos simples apuntes sobre la "Agenda del cambio" del nuevo presidente, que por cierto todavía no ha presentado su verdadero programa político como es obligación constitucional. Hasta ahora todo ha quedado en una campaña de auto propaganda y constante prepotencia que hasta el momento solo ha obrado en su propio desprestigio político y personal.

España necesita y con urgencia, un auténtico político capaz de construir puentes, pensar en plural, sumar adhesiones, concitar voluntades, que desprecie y elimine la corrupción y odie el egoísmo....¡¡Tiempo al tiempo!!