“El futuro es ‘Salamanca, Ciudad Circular´, es un proyecto para utilizar eficazmente los recursos”

Martes, 14 de agosto de 2018

Entrevistar a Benjamín Crespo centrándonos solo en su figura como presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y Presidente de Aesco sería quedarnos cortos. Además de ejercer estos cargos con la obligación y compromiso que conllevan, se responsabilizó hace más de 25 años de la empresa familiar, Agrupesca, que ha llevado a lo más alto dentro del sector del pescado, y que fundó su abuelo en 1918.

¿Cómo hace para gestionar tanta responsabilidad?

Me levanto a las tres de la mañana así que mi día es muy largo. Además, cuento con equipos profesionales, tanto en mi negocio como en la Cámara y Aesco, personas en las que confío y que hacen que todo sea más llevadero. Por tanto, no lo hago solo. Mis compañeros empresarios son conscientes de la importancia que tiene el trabajo que desarrollamos y trabajamos en equipo. No es una labor que haga solo en absoluto.



¿Cuál es la situación que usted y su equipo encuentran en la Cámara de Comercio en estos momentos?

En el plano institucional estoy muy satisfecho: se han normalizado las relaciones, que era uno de los objetivos principales que nos marcamos al principio del mandato. Más que fluida, yo diría que es de colaboración intensa.

En el plano empresarial son cada vez más los servicios que se están prestando a los empresarios. Aquí me siento especialmente conforme, sobre todo, con la vuelta de los empresarios a los viveros de Peñaranda y Ciudad Rodrigo. En el plano social la Cámara se ha abierto a Salamanca.

En el aspecto económico, se están dando los pasos necesarios para recuperar la estabilidad y estamos cumpliendo objetivos. Espero que a corto plazo podamos abrir una nueva etapa en este sentido.

En cuanto a la sociedad salmantina, veo con alegría cómo nos ha acogido, con qué satisfacción por volver a tener una Cámara, de y para y todos los empresarios de Salamanca y su provincia.



Hablando de apertura de la Cámara, cuando asumió el cargo, usted tenía claro que la Cámara de Comercio era y es un edificio de los empresarios de Salamanca y que, por tanto, tenía que estar siempre abierto para ellos, para cualquier necesidad o consulta que les surgiera.

Sí, nosotros tenemos que estar al servicio de las necesidades y de las posibles consultas que los empresarios puedan tener y, por ello, fijé un calendario, que mantengo hasta hoy, por el cual cualquier empresario que quiera hablar conmigo

pueda hacerlo todos los lunes de 12 a 14 horas. Nos habíamos propuesto que la Cámara volviera a ser una corporación abierta y transparente y los empresarios la sintieran como suya y vamos por el camino correcto.



De manera implícita, está usted hablando de muchos logros que han ido y están consiguiendo poco a poco con los pasos que van dando, ¿tan mal encontraron la Cámara cuando llegaron?

Además de lo conocido por todos en la provincia y en la ciudad, al llegar nos encontramos con muchas sorpresas negativas que ninguno esperábamos y que estamos resolviendo, poco a poco, con acuerdo a los medios de los que disponemos.

Por la Cámara han pasado 21 Presidentes, muchos de ellos han hecho de esta casa una institución honorable. Mi intención es continuar ese recorrido y, adaptándonos a los tiempos modernos, volver a ser una institución de referencia.



¿Qué hacía honorable a esta institución?

Más que qué, quién. O quiénes. Esto no es algo que se consiga en un solo mandato ni con un solo equipo, para lograr esta distinción de honorabilidad, son muchos los que han desarrollado un trabajo brillante en esta corporación. Me vienen a la cabeza presidentes como Francisco Rodríguez, José Luis Zarza, Pedro Díaz, Fernando Prado, Santiago Fernández a los que he conocido personalmente y otros muchos más a los que he conocido a través de documentos de la Corporación.



Cuando inició su mandato, habló de sus intenciones de mantener una relación fluida y positiva con las instituciones.

Así es. Las instituciones están al lado de los empresarios. Gracias a esto, hemos conseguido crear una Comisión de trabajo y revisar si se cmplen los objetivos que nos vamos marcando. Hace relativamente poco, trabajamos junto al Ayuntamiento, concretamente con la Concejalía de Comercio dirigida por Almudena Parres, para crear un Plan para la Promoción del Comercio local. También contamos con muy buenas relaciones con la Diputación, con quien tenemos convenios de colaboración.



¿Qué puede ofrecer la Cámara de Comercio a los emprendedores de Salamanca?

En la Cámara colaboramos con varios programas de asesoramiento, búsqueda de ayudas, de colaboradores y de posibles clientes. Ofrecemos desde la utilización de espacios, como los viveros y los coworking, hasta el asesoramiento por parte de nuestros técnicos, en el desarrollo de los planes de negocios necesarios para comenzar a dar forma a las ideas empresariales.

Uno de los proyectos más ambiciosos que están llevando a cabo en la Cámara de Comercio es ´Salamanca, Ciudad Circular´, ¿en qué consiste exactamente `Salamanca Circular´?

A este respecto, tengo que destacar la figura de Alfredo de Miguel por el conocimiento que tiene de este proyecto, y darle las gracias por su implicación en el mismo y por hacernos ver a todos que ´Salamanca, Ciudad Circular´ es el futuro, es un proyecto sostenible e integrador que tiene como fin utilizar eficazmente los recursos. La economía circular está basada en un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje. Si todo sale según lo previsto, dentro de 10 años se espera que podamos alcanzar el 0% de basura en nuestra ciudad. Este es uno de los proyectos singulares a desarrollar de los que hablamos al principio del mandato.



Hace poco ha viajado a Madrid junto a Alfredo de Miguel, portavoz de la Cámara, para asistir a la Primera Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular en Madrid, precisamente para buscar apoyo para este proyecto, ¿qué tal fueron estos encuentros?



Así es. Hace unas semanas asistimos a esta cumbre que tenía lugar por primera vez en España porque el proyecto `Salamanca, Ciudad Circular´ es uno de los objetivos más importantes que nos hemos marcado, aunque con vistas a un medio-largo plazo. En este congreso tuve la oportunidad de mantener varios encuentros, entre ellos con José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España, y con responsables de la Fundación Incyde para lanzar nuestro plan de convertir a Salamanca en ejemplo de ciudad sostenible, y que sea la primera ciudad europea en recibir el título de “Ciudad Circular”.



Una de las apuestas actuales de la Cámara de Comercio es la promoción de la FP Dual en Castilla y León como opción para acceder al empleo, ¿será este proceso clave para facilitar a los jóvenes la inserción laboral ?



Para nosotros esta iniciativa es importante porque la FP Dual aporta al ámbito empresarial una herramienta práctica para la selección y captación de personal, que diversifica y asegura las contrataciones con las mejores garantías y reconoce la función del empresario como agente informativo.



En este sentido, y como entidad promotora, desde la Cámara de Comercio apostamos y consideramos clave la FP Dual para la mejora de la formación, la cualificación y el desarrollo de los jóvenes que inician su profesionalización en un campo determinado.

¿Cómo se apoyan la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarios de Salamanca entre ellas?



Partiendo de la base de que somos y funcionamos como dos instituciones distintas, tenemos muchos objetivos comunes y compartimos también muchos obstáculos que sortear. Hay una relación de colaboración máxima con su Presidente, José Vicente Martín Galeano, de hecho, es el tesorero de la Cámara de Comercio. Esta estrecha relación se extiende al resto de las asociaciones que la integran.