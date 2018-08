Tono reivindicativo en el homenaje anual a las víctimas de la represión franquista en Robleda

Lunes, 13 de agosto de 2018

La Asociación de Documentación y Estudio de El Rebollar llevó a cabo en la mañana del domingo su tradicional homenaje anual a las víctimas de la represión franquista en Robleda, que reunió a varias decenas de familiares, vecinos y simpatizantes de la memoria histórica, entre los que estaban los familiares foráneos de Tiburcio Mateos, Félix Hueso e Ignacio Sierra, y los profesores universitarios franceses Luc Torres (de Rennes) y Delphine Leroy (de París VII).

El acto de homenaje tuvo lugar junto al monolito erigido en recuerdo de los más de 25 hijos de Robleda, vecinos y forasteros que murieron víctimas de la represión, siendo este año el protagonista principal del acto el historiador y profesor Luis Castro, quién sufrió los últimos coletazos de la Dictadura en la cárcel.

En su discurso (que aparece íntegro más abajo), Luis Castro señaló que están “esperanzados con el nuevo contexto político, a pesar de lo poco que vamos consiguiendo, generalmente con poca o ninguna ayuda institucional”. Por un lado, esperan que las familias de los republicanos yacentes en el Valle de los Caídos “recuperen sus restos lo antes posible y que de una vez salgan de la basílica los huesos del dictador y los del fundador del fascismo español”.

Asimismo, manifestó que espera que se vuelva a cumplir la Ley de Memoria Histórica “después de estos años de un gobierno que la ha ignorado y que ha dado la espalda a las víctimas”. De igual modo, Luis Castro quiere que se reforme la Ley para que las administraciones públicas asuman las exhumaciones, que se anulen las sentencias de los tribunales especiales, que se elabore un mapa de fosas comunes y un censo de víctimas, que se elimine por completo la simbología franquista, y que se penalicen los actos o declaraciones públicas de apología del franquismo.

A continuación, se recordaron los nombres de las víctimas robledanas, 7 de las cuales fueron asesinadas por estas fechas: tres en Castillejo de Huebra (Muñoz), y otras cuatro en Boadilla. Los restos de éstos últimos yacen en una fosa común del cementerio, estando en trámites su próxima exhumación, tal y como apuntó Luis Castro.

La ofrenda floral corrió a cargo de Leonor Prieto, hija de José Prieto Martín, asesinado en el otoño de 1936 en Villasbuenas de Gata, donde sus restos han sido exhumados de una fosa donde también yacían Eduardo Gutiérrez Roncero y Josefina Sánchez Mateos, nieta de José Mateos García, asesinado en agosto de 1936 en el Puerto de Perales. Los familiares llegados de fuera también ofrecieron flores por su cuenta. Tras unos minutos de silencio, el tamborilero Pablo Martín García interpretó una pieza.

> Texto del discurso de Luis Castro Berrojo

Estimados amigos y amigas:

Agradezco que, una vez más, Françoise y Ángel (Documentación y Estudio de El Rebollar), me hayan invitado a este acto y que además me hayan pedido esta intervención, que para mí es un honor, dado el significado de esta convocatoria. Es también motivo de satisfacción que un año más podamos vernos aquí, entre amigos y vecinos, compartiendo unos momentos de recuerdo, respeto y cariño por los que ya no están.

Quiero decir en primer lugar que, por suerte, actos como éste de homenaje a las víctimas de la Guerra civil y del franquismo se vienen prodigando por toda España en los últimos años, lo que muestra que esos deberes de recuerdo y de reconocimiento se van abriendo paso en la sociedad española, aunque no con la fuerza y la rapidez que serían convenientes y que nos gustaría. Precisamente el domingo pasado en Salamanca estuvimos en un homenaje dedicado al alcalde republicano Casto Prieto, al diputado Andrés Manso y demás víctimas salmantinas, un homenaje que lleva celebrándose varios años. Allí se pidió que en lo sucesivo se celebrase en el salón de plenos del ayuntamiento, de donde, por cierto, habría que quitar previamente un retrato de Franco que luce en las paredes como un insulto a la sensibilidad democrática y al recuerdo de las víctimas, lo mismo que lo era el medallón de vergonzosa memoria.

Así que poco a poco van abriéndose paso las reivindicaciones de la memoria histórica democrática y republicana. Y creo que, en este sentido, debemos alegrarnos de que por fin, tras superar las trabas impuestas por el ayuntamiento de Fuente de San Esteban, se puedan rescatar los restos de los 4 vecinos de Robleda asesinados en 1936 y enterrados en una fosa común del cementerio de Boadilla. Recordémosles por sus nombres:

-Julio Calzada Blasco, albañil

-Emilio Gutiérrez Pascual, jornalero

-Esteban Mateos Mateos, labrador

-Tiburcio Mateos Mateos, jornalero

Es lamentable que la Junta de Castilla y León, habiendo aprobado hace meses un decreto para supuestamente apoyar estas actividades, no haya sido capaz de facilitar los trámites en este y en otros casos que hay pendientes en nuestra región.

Pero debemos compartir con los familiares de estas víctimas la satisfacción por ese rescate que hay en perspectiva y desde ahora prometer el apoyo a cualquier acto de homenaje o recuerdo que deseen hacer. Creo que los que estamos aquí sabemos valorar lo que esa exhumación significa para ellos después de tantos años de espera.

Y en esa espera seguimos respecto de muchas otras cosas, esperanzados con el nuevo contexto político, a pesar de lo poco que vamos consiguiendo, generalmente con poca o ninguna ayuda institucional.

Seguimos esperando que las familias de los republicanos yacentes en el Valle de los Caídos recuperen sus restos lo antes posible y que de una vez salgan de la basílica los huesos del dictador y los del fundador del fascismo español.

Seguimos esperando que se vuelva a cumplir la Ley de Memoria histórica después de estos años de un gobierno que la ha ignorado y que ha dado la espalda a las víctimas, cuando no ha hecho declaraciones insultantes hacia ellas. Que esa ley además se reforme para que de una vez recoja las aspiraciones básicas del movimiento memorialista:

-la asunción de las exhumaciones como obligación de las administraciones públicas;

-la anulación de las sentencias de los tribunales especiales;

-la elaboración de un mapa de fosas comunes y de un censo de víctimas en el ámbito estatal;

-la completa eliminación de la simbología franquista. No puede ser que a estas alturas los jueces estén vetando los cambios de nombres franquistas en las calles de Madrid, metiéndose indebidamente en un asunto que es de competencia municipal.

-la penalización de actos o declaraciones públicas de apología del franquismo. No puede ser que unos 200 ex altos mandos militares, aunque estén jubilados, hagan pública una “Declaración de respeto y desagravio al General Don Francisco Franco, soldado de España.” En ella, estos nostálgicos de la Dictadura se oponen al traslado de sus restos del Valle de los Caídos, a la vez que aplauden al dictador como soldado “heroico y ejemplar”, violando expresamente la verdad histórica y la ley de Memoria, que prohíbe toda expresión laudatoria a los responsables de la Guerra civil. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de declaraciones afrentosas?, ¿por qué no ha habido, no ya una sanción, sino al menos una condena del gobierno o de alguna autoridad?, ¿por qué no han intervenido esos jueces que se oponen a los cambios de nombres en las calles o que mandan a la cárcel a jóvenes por criticar o burlarse de la monarquía en sus canciones?

-el tratamiento judicial a las exhumaciones.

Así pues, como veis, el balance que hacemos de la Memoria histórica y republicana es agridulce. Poco a poco se avanza, ante las resistencias de ese fascismo residual que aún pervive en las estructuras políticas, militares y judiciales. Vamos consiguiendo, tarde y mal, algún apoyo institucional y mientras han fallecido muchas víctimas y familiares sin haber logrado sus legítimas demandas. Pero no vamos a tirar la toalla.

Por eso son importantes actos de recuerdo y reconocimiento como este. En primer lugar, para nosotros mismos, pues, como decía Agustín de Hipona, las honras fúnebres sirven más para consuelo de los vivos que para remedio de los difuntos. En estos actos nos afirmamos como personas que comparten y confirman unos sentimientos de respeto y de cariño hacia los que ya no están. Pero no se agota ahí el sentido de estas conmemoraciones, pues la lucha de estos hombres y mujeres por una sociedad un poco menos injusta y un poco más solidaria sigue teniendo hoy todo su sentido y por ello nos sirven de ejemplo. Como decía un político inglés, cuanto más hacia el pasado podamos mirar mejor podremos divisar el futuro. Digámoslo una vez más, la democracia española no llegará a ser madura y firme mientras no asuma sin reservas la verdad de su pasado y no haga suyos los valores y deberes de la memoria histórica democrática.

Muchas gracias.