“La cesión del contrato de las piscinas municipales a la empresa Clequali no cumple la legalidad”

Lunes, 13 de agosto de 2018

Reclama al equipo de Gobierno del Ayuntamiento la licitación las obras de climatización de las piscinas del barrio de San José

“Favoritismo a una empresa y perjuicio a los usuarios de la piscina del barrio de San José”. Así definen los ediles de Ganemos, Virginia Carrera y Gabriel Risco, las consecuencias del cierre realizado de las instalaciones durante este verano, por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, “sin contar con los partidos políticos de la oposición ni de los vecinos de San José”. Ganemos ha insistido en que las obras de reforma y climatización deberían haber salido a licitación y no adjudicarse directamente a la empresa Clequali, que las gestiona en solitario tras la cesión de los derechos de Enjoy Wellness (ambas empresas formaban parte de la UTE Piscis, concesionaria de la gestión de las piscinas municipales) para “ahorrarnos dinero y problemas”. Risco recordó que en las obras realizadas en el resto de piscinas, que sí se licitaron, las bajas “estuvieron entre el 35 y el 37%”.

Asimismo, Risco afirmó que la cesión del contrato a favor de Clequali –aprobado por PP, PSOE y Ciudadanos en el pleno municipal del pasado 27 de julio- “no cumple la legalidad” al carecer de la solvencia técnica necesaria para que sea cedido ese contrato. Para este concejal, se trata de “otro trato de favor más a esta empresa”. A esta situación, añadió que el contrato de las piscinas se encuentra en situación “ilegal” por realizar una subcontratación de personal a otra empresa. Según el pliego del contrato, “toda la plantilla debe pertenecer a la adjudicataria, la UTE Piscis”, por lo que Ganemos pide al alcalde “que haga cumplir el contrato a la empresa”.

“No queremos que el cierre y la reforma sean un negocio”, ha asegurado Carrera, lamentando que los vecinos no dispongan de ellas actualmente, más teniendo en cuenta que no han comenzado las obras, “no han ganado tiempo como decía el equipo de Gobierno”. Para Ganemos, la no apertura de las instalaciones le supone a la concesionaria “un ahorro, al no tener que poner a punto las piscinas”, además de “una masificación y menor calidad” del servicio del resto de piscinas.