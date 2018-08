“Hemos subido el nivel con tres figuras del toreo. Tiene que funcionar”

Lunes, 13 de agosto de 2018

EuroTauro Luján repite en el municipio este 16 de agosto tras el éxito cosechado el pasado año con un cartel “que está generando mucha expectación, atractivo y del gusto de la afición” con Padilla, Sebastián Castella y Lea Vicens

EuroTauro Luján, con el empresario Enrique Luján a la cabeza, vuelve a la plaza de toros de Vitigudino para la gestión de su Feria Taurina y lo hace con un cartel de relumbrón con figuras del toreo que vuelve a colocar a Vitigudino en referente del calendario taurino del mes de agosto y que seguro volverá a llenar de aficionados el municipio.

Así, este jueves día 16 harán el paseíllo el diestro Juan José Padilla, Sebastián Castella y la rejoneadora Lea Vicens con dos ganaderías salmantinas: Orive (encaste Juan Pedro Domecq) para el toreo a pie que vuelve al municipio tras el buen juego de sus toros los años 2015 y 2016 y la ganadería de El Canario (encaste Murube-Urquijo) para el toreo a caballo.

“Volver a Vitigudino me hace especial ilusión por lo arropado y querido que me sentí el año pasado. Creo que la gente disfrutó muchísimo con la corrida que presentamos y en esta edición hemos querido apostar aún más fuerte con mucha ilusión pero también con mucho esfuerzo pues presentar un cartel así no es fácil. Tenía claro que este año, viendo la repercusión que había, tenía que apostar por figuras del toreo, y estoy muy orgulloso por como ha quedado compuesto el cartel, Vitigudino no merece menos”, explica el empresario.

A su juicio, el cartel del próximo día 16 “es una apuesta segura que tiene que funcionar, con tres toreros que están en todas las ferias muy del gusto de la afición”.

Además, añade, “da la casualidad de que es el segundo año consecutivo que en Vitigudino se despide una figura del toreo. El año pasado fue Paquirri que cosechó un importante triunfo y este año será Juan José Padilla”.

Respecto al diestro jerezano, el empresario tiene claro que “es el que más expectación genera del cartel” y lo define como “un torero de verdad, de raza, que mueve masas y una garantía por su verdad siempre delante de la cara de los toros, más aún desde la trágica cogida de Zaragoza en el año 2011”.

Por su parte, el diestro francés Sebastián Castella apuesta por Vitigudino el año en el que acaba de abrir la puerta grande en Madrid esa tarde del 30 de mayo en la que el francés, herido por el quinto de Garcigrande desorejó a su oponente. Cinco puertas grandes en la plaza de toros de Las Ventas y triunfos en plazas de primera de España y Francia le avalan. “Es un torero de épica y valor, de mucha quietud y temple. Esos son los argumentos que definen la tauromaquia del torero francés. Una actitud de figura del toreo que merece la pena ver de cerca”, explica Luján.

Respecto a Lea Vicens, asegura que “en Vitigudino era obligatorio un rejoneador en el cartel por lo que se apostó por la joven francesa para acabar de redondear la terna al máximo nivel”.

El festejo comenzará a las 18:30 horas, y las entradas ya están a la venta en Carnicería Fuentes, Cafetería Centro y Cafetería El Retiro, en Vitigudino. Además, en Salamanca disponen de un punto de venta: Cafetería Berysa (en el corazón de la Plaza Mayor”.

El empresario además ha llegado a un acuerdo con el colectivo Juventud Taurina de Salamanca, asociación que agrupa a más de 400 socios, con un precio especial de 20 euros en las entradas de sol para todos los jóvenes que quieran acudir el festejo.



Este martes 14 a las 00:30, la tradicional capea nocturna

La noche del martes 14 a las 00:30 horas la plaza de toros de Vitigudino acogerá la tradicional capea nocturna que cada año congrega a miles de jóvenes.

“La acogida que tuvo el año pasado este espectáculo nocturno fue una de las cosas que más me sorprendió. Apostamos de nuevo por la música y las vaquillas siempre en un ambiente positivo pues sabemos que en Vitigudino es una cita que gusta y que reúne a gente de toda la provincia”, concluye.