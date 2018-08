Dada mi ignorancia en este campo, no sé si lo cantaron antes los Rolling, Paint it black, o si lo grabó primero Johnny Cash con su Man In Black. Lo cierto es que es una mirada dura y triste a una realidad que deja mucho que desear y a la que había que “plantarle cara”, como quieren los Rolling, y ante la que habría que “hacer un cambio”, como canta Jonny Cash. Más tarde lo cantó a su modo y con alguna variante Loquillo en su Voy de negro, del que he tomado el título.

Baste este apunte para darme pie a lo que viene, porque ha pasado medio siglo y el negro sigue estando a la vista. Lo vemos.

Negra me parece la situación de muchos dependientes, especialmente de los 300.000 que están esperando la ayuda prometida que no llega mientras el Estado y las Autonomías juegan tirándose la pelota uno a la otra. Unos cien mueren cada día sin haberla conseguido; descansen por fin en paz. Por eso, sobre todo por los vivos, me visto de negro.

Negra me parece la situación de miles de trabajadores que tienen que conformarse con un trabajo que no reúne las condiciones de dignidad o de justicia, que carecen de un trabajo decente y atrapados por la exclusión social, están condenados a ser ciudadanos de tercera toda su vida. La HOAC lo recuerda en su campaña: Por un trabajo decente. Por ellos me visto yo del mismo no-color con el que ellos ven su futuro: negro, que no es color siquiera sino ausencia. Bueno, que me visto de negro.

Negra me parece la situación de muchos enfermos, al menos en estas vecindades de Salamanca, esperando meses y meses una prueba o una consulta de Especialidad. No es un tema menor y en muchos casos de amargas y negras consecuencias, por descuido funcional, por desparpajo administrativo, mal gobierno, descuido presupuestario o vaya usted a saber por qué razón. Por oscura espera y por negras consecuencias me visto de negro.

Negra me parece una situación social en la que organizaciones como Cáritas tienen que sacar las castañas del fuego de la pobreza. Mal asunto que se haga por caridad lo que debe hacerse por justicia y por buen hacer. ¿Un país como el nuestro, en el puesto número 20 en la lista del Índice de Desarrollo Humano entre los 185 países del mundo, no es capaz de responder a las necesidades básicas de la población más pobre en educación, salida laboral y medios de subsistencia? Negro lo tienen en nuestra ciudad, en la que Cáritas juega diariamente un papel decisivo, los más pobres. Negro destino. Por eso me visto de negro.

La lista es larga y oscura, como la sombra de aquel ciprés, pero la dejo aquí, casi por respeto y timidez. Pero no sin añadir una negra sombra más, que es ésta.

Apuesto algo bueno a que buena parte de mis posibles lectores han torcido el gesto o han abandonado la lectura al ver el color y la deriva de este pequeño artículo. Son temas que rehuimos y ante los que volvemos el rostro, desatendiendo el consejo de los Rolling, sin ganas de que algo cambie, olvidando a Jonny que lo pedía o al Loquillo de siempre que casi con rabia, tan suya y tan troglodita, lo denunciaba.

También por esto, por mirar a otro lado, tendríamos que vestirnos de negro.