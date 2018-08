A vueltas con los emigrantes

Estoy seguro de que a los franceses de Vichy, a los alemanes del entonces Partido Nacionalista alemán, a muchos polacos, a los italianos del norte, a la mayoría de los españoles en la medida de que tuvieran alguna información sobre esto por los años cuarenta, a los pacíficos ciudadanos de media Europa… les parecían bien las purificadoras medidas del Estado alemán. Y parecía que no había otra solución si se querían conservar los viejos valores de la Europa de siempre.

Y estoy seguro también de que a buena parte de los españoles, casi a la mayoría de italianos, a casi todos los austriacos y a multitudes de Francia, Alemania y demás países de la Eurozona, les parecen acertadas y necesarias las leyes de expulsión, la mano dura con los inmigrantes y las devoluciones en frío o en caliente. Hay que protegerse y si se baja la guardia la Europa que conocemos acabará desapareciendo pronto. Hay que echarlos y de malos modos para que no haya nunca ni un brote de “efecto llamada”. ¡Inmigrantes fuera!

Pero la solución al cementerio mediterráneo nunca será el rechazo ni la expulsión con mano dura; el camino es otro, será largo, pero es el único que lleva al objetivo que todos deseamos. Serán necesarios los CAR, los CETI y los CIES o como ahora se llamen los Centros de recepción de migrantes, pero con ellos no se adelanta ni un milímetro en la solución del problema; serán necesarios barcos de recogida y puertos que los admitan, pero con ellos no se adelanta ni un milímetro en la solución; se repartirán los admitidos por distintas ciudades de España y se repatriarán tristemente los demás a su origen, pero con esto no se adelanta ni un milímetro en la solución. Que conste. Pero cada gobierno y cada gobernante piensa sólo a corto plazo, en lo que a él le afecta, y el futuro a medio y largo plazo le tiene políticamente sin cuidado.

La solución adecuada y justa, aunque a medio y largo plazo y con necesario consenso de todos, es la inversión de grandes recursos económicos, que los hay y de sobra, y de los recursos humanos necesarios, que habrá que promocionarlos, para crear paz, progreso y vida justa en los pueblos subdesarrollados del sur. Ya oía yo esto hace más de 50 años en Manos Unidas, cuando nadie pensaba siquiera en estas cosas. Y sigue teniendo la razón y pone su parte con los 600 proyectos de desarrollo que hacen que cada año emigren unos cientos de miles de personas menos porque han encontrado en su tierra lo que necesitan. Premio, porque es poca cosa pero es el camino.

Y dicho esto me repito a mí mismo frente al egoísmo y la manipulación de casi todos los medios de comunicación:

España puede afrontar perfectamente la gestión que exige la recepción digna y ajustada a derecho de los miles que actualmente llegan a nuestro país, tanto para la devolución como para la integración, aunque las ideologías y los intereses de partido lo hagan parecer casi imposible.

No hay “efecto llamada” propiamente dicho , ha habido últimamente más llegadas por las mayores dificultades para acceder a Europa a través de Italia y porque Marruecos ha bajado la guardia de contención para sacar más compensaciones.

Las concertinas , ese invento español de tan alta crueldad, debieran haber desaparecido ya hace tiempo; y ya que en las fincas europeas no se puede poner según nueva legislación alambre de púas para no herir a los animales, qué menos que hacerlo extensivo a las vallas de Ceuta con las personas. Que haya otros modos y acuerdos de contención.

Los emigrantes no son cuatro o cuatro mil desarrapados que llegan en loca aventura buscando un engañoso paraíso; en su inmensa mayoría son los mejores de la tribu, elegidos por más resistentes, con mejor cabeza y mejor prestación para sobrevivir en el viaje y luego en la difícil situación posterior ya en terreno europeo. Y en cada uno de ellos vienen las esperanzas, elementales pero importantes, de la familia y de la tribu. Por cada emigrante muerto o devuelto hay un gran alarido en un rincón de África.

En vez de la hostilidad y el rechazo los gobiernos y los creadores de opinión debieran ver la situación, especialmente de media África, acordar medidas y soluciones en diferentes plazos y dar pasos concretos hacia una solución larga pero segura , lenta pero digna, gestionando a la vez con humanidad los problemas de los que llegan.

Y un detalle sin importancia, pero que me molesta especialmente: para nuestros medios todo grupo que organice viajes, llegadas y travesías de emigrantes son “mafias” y sin embargo eso mismo aquí se les llama “empresa”. El vocabulario deja al descubierto la ideología de la que sale.

Y más cosas pero da igual alargar la lista; todo pende de una información contrastada (que falta), un corazón sensible (que la dureza de estos tiempos casi no lo consienten), y un consenso político que decida objetivos, plazos y medios (cosa hoy por hoy casi imposible, dada la talla moral de gobiernos y gobernantes).

Y creo yo, quizás desde cierta ingenuidad, que en esto hay culpables e inocentes, sin que haya posibilidad de quedarse en medio. El futuro, que siempre quita y da razones, lo dirá.