Másteres del Universo

Lo confieso: No tengo Máster, ni Maestría, ni nada que se aproxime a esa maravilla con nombre aparente que, según parece, hay que tener ahora para poder llegar a algo. Mi lista de títulos es escasa. Mi abuela diría que nací demasiado pronto para poder tener acceso a la enorme y variada posibilidad de titularse de las cosas más inverosímiles. En mis tiempos –ya sé, Enriquito, que estos también son mis tiempos-, quiero decir que cuando me tocó decidir qué hacía cuando acabé la carrera, las posibilidades académicas se reducían a un doctorado, y más en concreto en mi Facultad de Derecho a dos: Derecho Privado o Derecho Público. Y para de contar. Por eso no tuve, ni tengo, Máster, ni es nada probable que lo tenga en el futuro. Aunque eso no me preocupa porque no pienso dedicarme a la política, por lo menos en los próximos cuarenta años, así que entiendo que no lo necesito para llevar la vida gris y aburrida que me caracteriza.

En realidad somos geniales para meternos en problemas –no yo, ya lo he dicho, que no pienso tener Máster ninguno-. Copiamos, como suele ocurrir, los modelos anglosajones, de gran prestigio por cierto. Y los diluimos en una bullabesa mediterránea en la que se mezcla el pescado bueno, el pescado malo y hasta los curruscos de pan, que saben algo a pescado, pero que no lo son. Así tenemos Másteres con todas las letras, con todos los créditos, con dignos profesores invitados y con estudiantes juiciosos que lo que quieren es aprender más, ya sea para especializarse en un área que pondrá unos fundamentos más sólidos a su formación universitaria, ya sea para prepararse para una profesión a la que quieren dedicar su vida. Quien ha organizado alguna de estas enseñanzas se acordará toda la vida, porque tienen poca broma y mucha burocracia, de la que algún otro día discutiremos. Luego hay otros que de Máster tienen el nombre, y también las clases y los trabajos “Fin de Máster” o “Tesis de Maestría”, pero que inducen ¿conscientemente? a error. Porque en realidad son títulos creados por la Universidad de que se trate y tienen el valor específico que les otorga esa Universidad, el programa de contenidos y el cuadro de profesores. Y nada más. Estos son más fáciles de organizar, y producen más réditos a quien los imparte, porque son Títulos Propios, y han crecido como la espuma, como modo adicional de financiar una Universidad escasa de recursos. Pueden ser útiles a quien se matriculen en ellos, si de verdad les interesan. Pero no son másteres oficiales que den acceso a estudios superiores.

Ambos pueden ser presenciales o no presenciales, dependiendo de cómo se hayan configurado. Pero hasta en los no presenciales se necesita un seguimiento, una docencia, una lectura de materiales, una participación regular en foros de debate, una razonable respuesta a cuestionarios, y hasta unos trabajos de investigación de la suficiente entidad como para demostrar que se ha aprendido a reflexionar sobre la materia y a exponer argumentos más o menos originales, que podrán ser más o menos compartidos, pero por lo menos deben tratar de ser coherentes.

Luego, según dicen, hay esos otros “Másteres” que funcionan por llamada telefónica: el político con desparpajo suficiente llama al correligionario de turno de la Universidad amiga y le dice: “Vamos a ver qué puedes hacer con este chico”. Y como la carne es débil y la mies es mucha, el profesor que se ve en ese aprieto puede no tener los arrestos suficientes como para llamar “sinvergüenza” a su comunicante, quizás porque le vaya a pedir a la semana siguiente recomendación para que le se apruebe un proyecto de investigación del que pueda obtener cuatro perras para continuar funcionando. Quien dice cuatro, dice cuatro mil o cuatrocientas mil, porque ya puestos hay amistades y amistades. Y algunas permiten evitar las clases y hasta los trabajos de investigación, porque para qué, si el muchacho no va a usar el Máster para nada. Sólo para fines decorativos, y para que no digan que no es verdad que la nueva generación es la mejor preparada de la historia universal.