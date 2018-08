Vuelve a despertarse el interés por el dibujo de Miró a Mateo Hernández

Respuesta del Equipo de Gobierno al comunicado del Grupo Municipal Socialista



Primero. El dibujo de Miró dedicado a Mateo Hernández no ha sido presentado en ninguna rueda de prensa. Se informó a los medios de comunicación en una rueda de prensa dedicada a otro asunto, que lo único que se va a hacer es sacarlo de la caja fuerte porque no reúne condiciones para su mantenimiento en ella y tomar medidas para hacer una vitrina para su puesta en valor.



Segundo. Quien mandó guardar y conservar ese dibujo en la caja fuerte fue precisamente Alejo Riñones tras encontrárselo abandonado en el Ayuntamiento por el PSOE.



Tercero. Que no nos informen de cual era el logo de la Bienal de 2011 porque la organizó el Partido Popular.



Cuarto. Esta es la ignorancia del PSOE de Béjar que no se informa de nada y aprovecha la mínima para reírse de la ciudad de Béjar. Que se dediquen a los temas serios y se dejen de perder el tiempo.