CCOO advierte del empeoramiento de la precariedad y de las condiciones de trabajo de la juventud

Viernes, 10 de agosto de 2018

Con ocasión del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, Jóvenes CCOO denuncia el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas jóvenes una década después del inicio de la crisis. Asimismo, llama la atención sobre la proliferación de empleos basura ligados a plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Uber Eats y a otras empresas ancladas en situaciones de fraude, abusos y explotación que impiden a las personas jóvenes construir proyectos de vida a medio y largo plazo.

Hoy tienen un empleo 2.278.600 jóvenes de entre 16 y 29 años menos que en el segundo trimestre de 2007, poco antes del inicio de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, el 27% de las personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 15% de hace algo más de una década; de hecho, mientras actualmente hay 398.400 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en 2007 quienes se hallaban en estas circunstancias eran solo 276.300. La temporalidad juvenil sigue en cotas escandalosas, en torno al 56%, y el salario medio anual de los menores de 25 años no supera –según la Agencia Tributaria- los 6.113 euros (18.835 euros es el salario medio total).

Estas cifras, sumadas al abuso -en muchas ocasiones fraudulento- de las prácticas no laborales, al empleo sumergido, al fraude en la contratación, al paro -que aún afecta al 26% de la juventud menor de 30 años- o al riesgo de pobreza o exclusión social (34,8%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que convierte a este grupo de edad en el más vulnerable), reflejan -a juicio de Jóvenes CCOO- una precariedad inaceptable que lejos de mitigarse sigue golpeando en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, que se ven de este modo incapacitadas para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia también en el descenso de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según Eurostat, la edad media de emancipación se sitúa en los 29,3 años, frente a los 28,4 de 2007 y a los 23,7 de Alemania.

Plataformas digitales y empleo basura

A esta realidad ha venido a sumarse en los últimos tiempos la multiplicación de empleos basura que niegan a los trabajadores incluso su propia condición de asalariados y los derechos laborales asociados. Aunque el fenómeno no es nuevo, su expansión más reciente –muy rápida y con personas jóvenes como víctimas recurrentes- se está dando en actividades de reparto a través de plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Uber Eats, que obligan a quienes dependen de ellas a actuar como falsos autónomos en unas condiciones de absoluta explotación. Aunque las denuncias de repartidores y sindicatos están llevando a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social a actuar, en opinión de Jóvenes CCOO resulta imprescindible que quienes trabajan en estos nuevos entornos de precariedad también se organicen sindicalmente para defender de forma colectiva sus intereses.

Asimismo, Jóvenes CCOO llama un año más a perseguir eficazmente la temporalidad injustificada y el fraude en el tiempo parcial y en el trabajo autónomo, y a que el Gobierno –con el consenso de los agentes sociales- evalúe y replantee de un modo integral la Garantía Juvenil, una iniciativa hasta ahora fracasada. En paralelo a lo anterior, se debe incrementar la oferta de plazas de Formación Profesional y revisar el modelo de FP Dual, además de garantizar el acceso a la enseñanza universitaria a través de una fuerte reducción de tasas y de la articulación de un potente sistema de becas orientado a que la falta de recursos en ningún caso constituya una dificultad añadida para llegar a las aulas.

La conversión en contratos de trabajo de las prácticas no laborales extracurriculares, junto con la elaboración de un marco de calidad que asegure, entre otros elementos, una contraprestación económica suficiente a las prácticas no laborales curriculares, es otra reivindicación que no puede permanecer por más tiempo en el cajón.

Por último, las ayudas a la emancipación y el desarrollo de parques públicos de vivienda en alquiler son medidas que, sumadas a todas las anteriores, facilitarían que las personas jóvenes pudieran planificar sus propios proyectos de vida en unas condiciones dignas y adecuadas.