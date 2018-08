Solicitan al Ministerio que modifique las condiciones de acceso al Plan Renove de maquinaria

Jueves, 9 de agosto de 2018

Solo se han comprometido el 14% de los fondos inicialmente previstos para la aplicación de purines, destaca UPA-COAG

El Plan Renove de maquinaria agrícola de este año, a diferencia de ediciones anteriores, solo destina ayudas a la compra o adaptación de maquinaria destinada a la aplicación de purines (cisternas y acoples a estas).

La Alianza UPA-COAG señala en un comunicado que cuando ya han transcurrido casi dos de los tres meses del plazo de solicitud de ayudas, que abarca desde el 15 de junio al 15 de septiembre, solo se han comprometido un 14% de los fondos disponibles, es decir, apenas 700.000euros frente a los 5.000.000 de euros presupuestados.

UPA-COAG considera que debe hacerse un análisis del porqué de esta escasa ejecución. ¿No existe oferta de maquinaria homologada suficiente? ¿No está llegando la información al sector? ¿No resulta atractivo? En cualquier caso, “el plan no está cubriendo las expectativas previstas, quizá porque el diseño no haya sido el más apropiado”.

Desde la Alianza solicitan que no se pierda un solo euro de los 5.000.000 de euros presupuestados, debiendo abrirse la convocatoria a cualquier otro tipo de maquinaria destinada a la aplicación de abonos, no solo purines, también estiércoles en general, de modo que pueda agotarse el remanente que parece que va a quedar si no se modifican las condiciones de acceso a las ayudas.

Al margen de estos 5.000.000 de euros de dotación inicial, “debería haber una partida añadida para un Plan Renove destinado a la maquinaria agrícola distinta de la destinada a la aplicación de estiércoles y purines, a semejanza con las anualidades anteriores”.