ASAJA Salamanca solicita a la Diputación que informe sobre los precios de la patata

Jueves, 9 de agosto de 2018

Asaja Salmanca ha solicitado a la Diputación que “se encargue de informar al sector patatero de los precios que se barajan, como un recurso de orientación al agricultor y para que los productores caminen en sintonía”.

ASAJA Salamanca lamenta que, debido a la falta de compromiso del bando comprador, no exista una mesa en la Lonja que debata, informe del estado y ponga precio a las distintas categorías de este tubérculo tan importante en la provincia salmantina. Desde hace varias campañas, los compradores han ido perdiendo interés en asistir a las reuniones de los lunes, llegando a no acudir ninguno de los miembros del bando industrial y han provocado una situación de incertidumbre, con la única presencia y compromiso de los agricultores. Así, se llegó a no celebrar la mesa ya en la campaña pasada y en esta tampoco se podría convocar.

Además, con la inexistencia de una interprofesional en Castilla y León que proteja al sector, los agricultores quedan expuestos y desprotegidos ante los intereses comerciales del resto de eslabones de la cadena en detrimento, de los productores.

Por ello, ASAJA ha pedido a la Diputación que ofrezca una información clara en la mesa de la Lonja sobre la situación de la campaña y se encargue de estipular un precio basado en información contrastada del territorio español donde cotizan patata. El objetivo no es otro que orientar y encaminar a los agricultores para que no exista la disparidad de precios y caminen hacia la estabilidad.