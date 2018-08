Las tácticas dilatorias del ayuntamiento de La Fuente para la exhumación de los restos de vecinos de Robleda en Boadilla

Jueves, 9 de agosto de 2018

Nunca hemos tenido mucha fe en el todavía reciente Decreto de Memoria Histórica aprobado por la Junta de Castilla y León (16/04/2018), en cuyo territorio las labores de investigación en archivos municipales se ha visto dificultada desde la publicación de la Ley de Memoria Histórica (26/12/2007) y está de más recordar que en esta Comunidad se ha seguido a rajatabla la política de la memoria (o sea la desmemoria) del gobierno de Rajoy a nivel nacional: ni un euro destinado y, por supuesto, ni un euro gastado en la identificación y reconocimiento de las víctimas del franquismo. La iniciativa propia de otras Comunidades Autónomas ha paliado los efectos de esta injusta y mezquina política general. Pero Castilla y León siempre ha sido tierra hostil o, más propiamente, quienes ocupan los cargos en sus instituciones desde el siglo pasado son hostiles a la recuperación de la memoria republicana. De modo que lo que en otros territorios del Estado ha sido factible, legal e incluso incentivado a veces, en Castilla y León ha resultado dificultado, demorado, imposibilitado.

Lo que era de temer en general se acaba de comprobar concretamente en Boadilla, pedanía de La Fuente de San Esteban, según la experiencia vivida por Isabel Mateos Mateos, nieta y sobrina nieta de Esteban y Tiburcio Mateos Mateos respectivamente. Su intención era exhumar los restos de sus dos familiares y, con la venia necesaria, los de otros dos vecinos robledanos asesinados en dicha pedanía, donde sus cadáveres fueron enterrados en una fosa común del cementerio. Para ello solicitó los servicios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Sin embargo, esta iniciativa de momento se ha convertido en una enrevesada madeja, enterrada en “un laberinto burocrático” (noticiascyl.com/salamanca/sociedad-salamanca/21018/08/04). No está claro quién ha manejado hasta hoy los hilos de este tortuoso y tenebroso recorrido, cuya meta, se diría, era no llegar a parte ninguna. La secretaria se niega a asumir la función de portavoz y autoridad delegada del alcalde, e insiste ahora en que se ha limitado a tramitar las diligencias de la solicitud.

En todo caso, llaman la atención los esfuerzos de las autoridades concernidas, tanto a nivel local como en la Comunidad de CyL, por no cumplir las normas que de esta última dimanan. El curioso lector puede hacerse una idea de este paradójico asunto por las gestiones llevadas a cabo entre noviembre de 2016 y el 27 de julio de 2018 por Isabel Mateos y la ARMH, ofrecidas en apéndice (infra). A última hora, según la información oral transmitida a dicha Asociación (http://cadenaser.com/emisora/2018/08/08/radio_salamanca/1533729627_973981.html) y después a Isabel oralmente, el Ayuntamiento de Boadilla los próximos días dictaría una resolución para que la ARMH pudiera intervenir a partir de las próximas semanas (¿16 de agosto o a finales de mes?). Por nuestra parte, deseamos firmemente que esto sea verdad, pero como es de rigor en la fe tomista, insistimos en creer las promesas cuando están cumplidas.

Como ampliación de la información y para una mejor compresión, no estará demás recordar que los hechos criminales remontan al día 13 de agosto de 1936. Hoy ya son de sobra conocidos por la tradición oral y por la documentación repetidamente analizada (Iglesias, en PROHEMIO, IX, 101-201, Represión franquista: VI.1.2.4, “Croniquillas”: https://salamancartvaldia.es/not/124458/caza-humana-primeras-sacas-domiciliarias-robleda/).

En síntesis, el día 10 u el 11 de agosto de 1936 varios vecinos de Robleda fueron detenidos por participar en un “tumulto” para impedir la incorporación de los quintos en el ejército “nacional” (rebeldes contra la República), sin conseguir tal objetivo. Dos días después, el capitán de Carabineros de Ciudad Rodrigo, Marcelino Ibero, con fuerzas de su Instituto y Milicianos Fascistas (al frente de los cuales ahora se sabe que iba su jefe comarcal, el alférez Ernesto Bravo Rivero, y seguramente también Agustín Calzada, jefe de Falange en Ciudad Rodrigo y su distrito), hubo una bárbara redada con ribetes de caza del hombre en Robleda. Algunos de los perseguidos se fugaron y otros serían soltados, pero siete de ellos formaron parte de la primera tanda de ejecutados extrajudiciales (de un total de 21 vecinos asesinados en 1936). Fueron sacados del lugar en dos vehículos.

-En uno de estos vehículos condujeron fuera del pueblo a: Esteban Mateos Mateos, de 32 años labrador, concejal, casado, padre de tres hijos, Tiburcio Mateos Mateos, de 26 años, jornalero, agente de una compañía de seguros, casado, padre de una niña y hermano del anterior, Emilio Gutiérrez Pascual, de 33 años, jornalero, casado, padre dos niños, y Julio Calzada Blasco, de 18 años, peón de albañil, soltero.

-Y en el otro coche llevaron a: Sebastián Bonilla (por Sánchez Bonilla), de 51 años, jornalero, quizá ex presidente de la Sociedad Obrera, viudo, padre de dos huérfanos de madre, Santiago o Benito Montero Sánchez, de 36 años, jornalero, empleado municipal, sindicalista, padre de una huérfana de madre, y Juan o Julián García Milán, de 20 años, jornalero, soltero.

El destino macabro quizá sería para todos ellos la finca de Castillejo de Huebra, a unos cincuenta kilómetros de Robleda, pero los “conductores” de uno de ellos no acertarían con el paraje. De modo que los cuatro primeros cautivos fueron asesinados la noche del 13 de agosto en el término de Boadilla, en cuyo cementerio fueron enterrados. En 2007 la citada Isabel Mateos efectuó diligencias en esta localidad que vinieron a corroborar lo ya transmitido oralmente, añadiendo otros detalles recopilados in situ (PROHEMIO, IX, 385-392). Y posteriormente, en 2014, costeó una placa adosada a una de las paredes del cementerio con los nombres de las cuatro víctimas mencionadas. Los otros detenidos el día 11 o el 13 de agosto fueron llevados a Castillejo de Huebra, finca del término de Muñoz, en la cual serían asesinados y abandonados sus cadáveres.

Estas y otras víctimas de Robleda, así como los republicanos forasteros asesinados en el término de la localidad, el próximo domingo (11,30h) recibirán el homenaje anual que por estas fechas se les tributa junto al monolito erigido en su memoria en 2007, cerca de la ermita del Cristo, en el margen derecho de la carretera de Ciudad Rodrigo a Cáceres. Se acaba de mejorar el piso adjunto, operación efectuada con el remanente de las aportaciones de la asociación cultural Documentación y Estudio de El Rebollar. Porque las autoridades locales, a imitación de las comunitarias de CyL, no suelen colaborar en la construcción de lugares o símbolos de la memoria ni en los actos cívicos en recuerdo de las víctimas franquistas, ni siquiera cuando son gratuitos, como se acaba de verificar en el ayuntamiento de La Fuente de San Esteban, donde la desmemoria, por así decir, está bien asentada, pues no consta que allí se hayan efectuado investigaciones, homenajes o conmemoración alguna de identificación y reconocimiento de los ejecutados extrajudiciales naturales y / o vecinos de la localidad:

-Amador Cavero García, abogado, Adeodato Colmenero Barrado, cartero, Antonio Galán Carrasco, ferroviario, Joaquín Ramos Pérez, electricista, Heliodoro Zunzunegui Escribano, farmacéutico, a los que debe añadirse José Manuel García Sánchez, capataz, vecino muerto en la cárcel (“Croniquillas” 14/12/2016: https://salamancartvaldia.es/not/135512/represion-fuente-san-esteban/)

Conclusión provisional. Hasta ahora, más de lo mismo: Después de la desmemoria, la desvergüenza.

> Apéndice :

GESTIONES REALIZADAS POR ISABEL MATEOS MATEOS Y LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUCPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA PARA LA EXHUMACIÓN DE LA FOSA COMÚN DE BOADILLA (2016-2018)

-Contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y envío de documentos en noviembre de 2016

-Confirmación de que empezarán con las gestiones necesarias para la exhumación en diciembre de 2016

-Solicitud de inicio de labores de localización de la fosa y recuperación de los restos de los 4 desaparecidos, 13 de febrero de 2018, presentada ante el ayuntamiento de La Fuente de San Esteban, municipio al que pertenece la pedanía de Boadilla

-Solicitud del permiso para la intervención, con entrada en el ayuntamiento el 6 de marzo de 2018, 18,31 horas

-Visita al ayuntamiento de La Fuente de San Esteban la primera semana de abril de 2018, para solicitar información sobre el expediente remitido. Responden verbalmente (mediante la secretaria) que se va a contestar de manera inmediata solicitando la autorización judicial para proceder a la exhumación

-Contacto con la familia de Emilio Gutiérrez en abril - mayo de 2018

-En el mes de junio no se ha recibido todavía respuesta alguna al expediente por parte del ayuntamiento. Verbalmente le manifiestan a ARMH que no tienen constancia de que los familiares quieran realizar la exhumación, por lo que se redacta un escrito que firman Tomás Mateos por Julio Calzada, Odile Gutiérrez por Emilio Gutiérrez, e Isabel Mateos por Esteban Mateos y Tiburcio Mateos. Se hacen llegar al ayuntamiento escaneadas por parte de la Asociación, el 6 de junio, y se presentan el 15 de junio en el registro único electrónico del Ayuntamiento de Bilbao para su remisión al departamento de Presidencia de la Junta de Castilla y León, ayuntamiento de La Fuente de San Esteban y Ayuntamiento de Boadilla.

1) Junta Castilla León, 5 de junio, nº de registro 2018-562385

2) Ayuntamiento de Boadilla, 5 de junio, nº de registro 2018-562380

3) Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban, 5 de junio, nº de registro 2018-562377

-Solicitud de ayuda para la resolución del expediente a la Junta de Castilla León el día 5 de junio, ante la imposibilidad de conseguir resolución del ayuntamiento.

-13 de junio de 2018, se manda queja a la Junta por la falta de respuesta a la solicitud presentada, ante la cercanía de la fecha de intervención prevista para el 16 de julio.

-23 de julio, se recibe respuesta de la Junta en la que dicen que se inhiben del tema por tener registro de entrada con fecha anterior a la firma del Decreto.

-27 de julio, visita al ayuntamiento de La Fuente de San Esteban, donde manifiesta la secretaria que no quiere que se le vuelva a mandar nada a este ayuntamiento y que ha remitido el expediente completo al ayuntamiento de Boadilla. Dice que ella no ha pedido nunca autorización judicial para solicitar la exhumación y que hace 15 días ha pedido un informe preceptivo a Salud Pública de la Junta. Una semana después manifiesta que la persona encargada de este informe acaba de llegar de vacaciones y que hay que esperar a que vea el expediente.

N.B, Hoy mismo (8 de agosto de 2018) se tiene noticia de que el ayuntamiento de Boadilla (o ¿de La Fuente?) estaría dispuesto a autorizar los trabajos de exhumación, lo cual está por ver (supra). Porque no es buena señal que no se sepa o no se identifique claramente la autoridad “competente” en el caso.