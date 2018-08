“Finalizamos el triatlón y ya estamos pensando en lo próximo”

Miércoles, 8 de agosto de 2018

ALBA DE TORMES | El monitor de la Escuela Municipal de Atletismo, Juan Carlos Hernández, nos cuenta cómo vivió su participación en el triatlón celebrado el pasado domingo

Igual que con motivo de la ruta Avila-Alba de Tormes en bicicleta, me piden desde albadetormesaldia.es que os comparta la crónica del triatlón que voy a publicar esta semana en mi artículo de Bicirun y muy gustosamente lo hago para que conozcáis como viví la prueba desde dentro.

El domingo por la mañana no hubo que poner el despertador para levantarme temprano, aunque la verdad es que tampoco lo necesito casi ningún día. Todo lo tenía ya preparado, así que a desayunar y a esperar, ya sea leyendo la prensa en Internet y echando un vistazo al Facebook. Cuando he salido a regar las plantas hacía fresquito y he pensado que ya podía estar así luego, pero iba a ser bastante distinto.

Es una mañana que aunque uno intenta estar tranquilo no puede, son los nervios propios de una prueba y más si esta es de las de cierta entidad y encima en tu pueblo. A estas alturas ya no tengo que demostrar nada a nadie, pero reconozco que el que sea aquí impone un poco porque mucha gente sabe que participas y va a estar pendiente de ti.

A las nueve y media cogí la bici y para abajo, esta vez llevaba el DNI y no me tocó regresar a buscarlo. Había un poco de cola para coger el dorsal, pero como hemos estado saludándonos y hablando se nos ha pasado muy rápido. Una vez recogido el dorsal hemos entrado en la zona de boxes y a dejar todo listo. Ya con medio neopreno puesto a terminar de pasar el rato charlando y haciéndonos fotos.

Román Acevedo este año no lo ha hecho, pero no ha faltado a la cita animándonos en la salida, al igual que los compañeros de Alba Running y del Club Ciclista Alba de Tormes que estaban como voluntarios y después nos hemos encontrado por todo el recorrido. Por supuesto que también mencionar al resto de voluntarios, organización, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y al público que nos animó.

Y sin darnos cuenta llegó la hora de salir y por lo tanto meternos en el rio con esa agua heladora que tenemos últimamente y que os prometo que no recuerdo que estuviera así cuando éramos niños y pasábamos en el rio las tardes de verano, ya fuera aquí o en Torrejón, donde íbamos con la familia y los amigos a merendar los domingos.

Este año mi táctica era sencilla, hacer la parte de natación lo más cómodo posible y procurando no recibir manotazos, así que he salido de los últimos, por el lado de fuera y en las dos rectas he nadado alejado del grueso. Habré tardado algo más, pero ha sido como si hubiera ido solo y no me ha molestado nadie.

La salida del agua tranquila, me he ido quitando la parte de arriba del neopreno en lo que llegaba a mi puesto y allí ya he terminado de prepararme para la bici. Como no me había puesto las gafas y ya en marcha iba a ser difícil, he parado antes de montar y me las he puesto tranquilamente, con tan mala suerte que la bici se me ha caído al suelo. ¡Vaya imagen!

Ya en carretera, de menos a más. Me he encontrado bien y he ido subiendo el ritmo poco a poco hasta acabar a tope el último tercio del recorrido y alcanzando a algún ciclista que veía a lo lejos. Me he encontrado muy bien con la bici y me ha gustado esa sensación de acabar fuerte. Durante el recorrido he ido diciendo algo a todo el que me cruzaba o estaba en la cuneta viéndolo, el sentido del humor que no falte. Llegada a la transición con precaución porque ya nos cruzábamos con corredores, dejar la bici, calzarte las zapatillas y la gorra y a correr.

El tramo de carrera lo he hecho a mi nivel hasta llegar a la zona de detrás del cementerio, donde me han subido de golpe mucho las pulsaciones por el calor y el esfuerzo de un pequeño desnivel y he tenido que andar unos metros hasta recuperar el aliento y poder seguir. Ya del tirón hasta la meta, no sin antes parar un segundo a dar el beso de rigor (merecidísimo) a Ana en donde me estaba esperando para animar en la parte de carrera. Por supuesto que también saludando y dando una nota de humor durante el recorrido con todo el que me he cruzado y es que para mi es una forma de disfrutar de las pruebas. La entrada a meta con los pulgares hacia arriba y pensando para mis adentros que otro año que lo he podido hacer y acabar. Después me recordaba Jorge González Morín que debemos de ser de los pocos que hemos hecho los cinco triatlones.

Nada más pasar la meta me he bebido una botella de agua y dos botes de refresco (el segundo por supuesto que lo he pedido y como sobraban me lo han dado), casi un litro de liquido que junto a lo que había bebido en bici da cuenta de la deshidratación que hemos sufrido. De todas formas hay que decir que realmente solo he notado el calor en la parte final de carrera y sobre todo cuando el terreno se puso hacia arriba, como os he comentado antes.

Y a esperar para ver la entrega de premios, bajé a recoger el material y como hacía tanto calor no era cuestión de estar al sol en la plaza, así que en una mesa que por casualidad quedaba libre en una de las terrazas nos hemos colocado y hemos visto los podios tomando una cerveza tamaño maxi a la sombra, por lo de seguir hidratando el cuerpo después del esfuerzo.

Después un par de tapas y otra cerveza en la Mussa (que rica está la tortilla y todo lo que hace mi hermano Angel) y para casa. Antes de la ducha había que dejar la bici y todo organizado de nuevo y después un heladito tumbado en el sofá y un poco de siesta. A media tarde como nuevo (más o menos) y a ver todas las fotos que saturaban whatsapp y facebook.

El lunes un poco de nado para terminar de relajar las piernas y el martes a correr suave ya pensando en la carrera del sábado en Macotera , donde además irá la escuela de atletismo para comenzar a correr de nuevo después de su descanso veraniego. También lo harán en Valdemierque y por supuesto que en la carrera nocturna del 8 de Septiembre en Alba que por horario y recorrido va a ser una carrera muy bonita, ya os iré contando en mis artículos de Bicirum.

Buena semana amig@s.

Juan Carlos Hernández

Fotografías: Ricardo Tejedor