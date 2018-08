Abierto el plazo de inscripción para la participación de las peñas en las fiestas patronales

Martes, 7 de agosto de 2018

En Junta de Gobierno Local se han aprobado las bases para ayudar a los grupos y peñas participantes en las fiestas patronales de Béjar.

Las peñas interesadas deberán inscribirse previamente en el departamento de Festejos del Centro Municipal de Cultura San Francisco de forma presencial o en el teléfono 923 400 115, también puede hacerse a través del correo electrónico festejos@aytobejar.com, indicando el nombre la peña, el nombre del representante con su DNI y teléfono de contacto, además de indicar la actividad en la que quieren participar: Humor Amarillo, Fútbol Sala, coches locos...

Los grupos tienen que ser de 12 personas como mínimo y los de chicos y chicas de 14 y 15 años deben inscribirse acompañados como mínimo de dos adultos.

Una vez finalizadas las fiestas, y antes del 28 de septiembre de 2018 hay que presentar facturas por importe de 50 € como mínimo, de la compra de la indumentaria que será idéntica e identificativa (camiseta, sudadera, pañuelo..), sólo se admitirán facturas, no tickets. También habrá que presentar fotos del grupo tomadas durante los diversos actos de las fiestas, con un mínimo de calidad de dos mega pixeles, no valen las imágenes de redes sociales, estas fotos se deberán enviar al correo electrónico antes citado, especificando el nombre de la peña. La no entrega de la factura o las fotos, en tiempo y forma, supone la pérdida de la ayuda.

La ayuda será como máximo de 50 €. (ejemplos: si se justificaran 25 €, la ayuda sería de 25 €, si se justificaran 70 €, la ayuda sería de 50 €). Además todos los inscritos podrán acogerse al descuento para peñas en las entradas de los toros.