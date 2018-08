TAB denuncia el incumplimiento de la normativa en las señales pintadas en la calzada

Tú Aportas denuncia que el Ayuntamiento no cumple la normativa de Seguridad Vial en el pintado de las señales viales en la calzada Llegado el verano el equipo de gobierno contrata a trabajadores para el pintado de la señalización vial, que no cumple con la normativa.

Los concejales responsables, conocedores de la situación de incumplimiento, dan la orden de repintar sobre lo que había en años anteriores. Tú Aportas denuncia que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar y las Concejalías correspondientes, incumplen de manera sistemática la Orden Ministerial del 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2 sobre marcas viales editada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Año tras año, el Ayuntamiento de Béjar contrata a trabajadores para el repintado de marcas en la calzada (pasos de cebra, flechas de dirección, señalización…) que no cumplen la normativa sobre el pintado de marcas viales aprobada mediante Orden Ministerial en cuanto a las dimensiones y formas. De esta forma, muchas de ellas ni siquiera existen en la normativa, y son “repintadas” de manera sistemática por decisión de las concejalías correspondientes.