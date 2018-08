Nueva cita para renovar el DNI en Guijuelo el 20 de agosto

Martes, 7 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de la villa cederá una vez más sus dependencias para la visita de la unidad móvil de expedición del documento nacional de identidad

La unidad móvil de expediciones del documento nacional de identidad regresa una vez más a Guijuelo el próximo 20 de agosto. Los vecinos que tengan que renovar sus DNI por caducidad o solicitar uno nuevo por pérdida, robo o rotura, pueden hacerlo sin desplazarse.

De nuevo, será el Ayuntamiento de Guijuelo el que ceda su sala polivalente para atender las demandas de los usuarios guijuelenses. En la unidad móvil de expediciones del DNI se fijaron tres fechas para este año que eran los días 17 de enero, el 18 de abril y el 10 de octubre, pero debido a la aceptación han resultado insuficientes y se han tenido que ampliar a cuatro, es decir una más de las previstas inicialmente.

Como se viene haciendo habitualmente, ese día se efectuarán los trámites para renovaciones y nuevas expediciones de los DNI, pero no se procederá a la entrega de los mismos, porque al ser documentos electrónicos con chip de memoria incorporado, necesitan una impresora especial que no puede ser desplazada por sus características. Sin embargo, para la recogida no será necesario desplazarse del municipio, ya que el funcionario que efectúa los trámites comunicará a los interesados la fecha en la que se desplazará de nuevo a Guijuelo para proceder a la entrega de los nuevos documentos.