El Salamanca UDS deja buenos detalles y mucha expectación en Galindo (0-3)

Martes, 7 de agosto de 2018

Buen partido, buenas sensaciones y excepcional ambiente en el estreno en tierras charras

Buen partido, buenas sensaciones y excepcional ambiente en el estreno en tierras charras del Salamanca UDS que llegaba de su periplo en Sigüenza con una clara victoria y una derrota in extremis a sus espaldas. Y, además lo rubricó con una victoria clara ante el San Agustín del Guadalix, que venía de ganar 0-2 al Guijuelo.

Tras un comienzo igualado, con el equipo madrileño bien plantado en el terreno de juego y discutiendo el balón con el equipo charro, el conjunto de José Miguel Campos empezó a tomar el timón. Lo hizo a partir de una clara ocasión de Owusu de cabeza que remata fuera. Fue casi lo más destacado de una primera parte falta de ocasiones claras.

Sin embargo, las cosas cambiaban en la segunda mitad. A pesar de que Campos apostaba por seguir con el mismo once en busca de ir dando más ritmo a los jugadores, el conjunto charro empezaba a carburar y a los once minutos Pablo González ponía el 1-0. Tres minutos después, Owusu, que se convertía en el héroe de la afición, ponía el segundo tras pase del propio Pablo González y en el 70, de nuevo Owusu sentenciaba tras no poder atajar Farru un disparo desde la derecha. A partir de ahí, el equipo charro fue el claro dominador con un equipo plagado de canteranos y ante el delirio de una afición entregada que llenaba las gradas del Municipal de Galindo y Perahuy. La siguiente cita, este jueves en Morales del Vino ante el Zamora.

Fotos: Alberto Martín

En breve más fotografías

Ficha técnica

Salamanca CF UDS: Alcolea, Calero, Pumar, Tejedor, Toño Vázquez, Sergio Molina, Pablo González, Amaro, Owusu, Fran G. y Júnior. También: Tyson, Chuchi (ps), Fran Morante, Roberto, Ventura, Lua, Iñaki Eguileor, Mario Sousa y Alberto Martín.

San Agustín: Farru, Cuevas, Ivo, Koke, Agus, Jime, Merchán, Fragallo, Herranz, Vivi y Ancha. También Adrián (ps), Carlos, Sergio, Gonzalo, Pablo, Glenn y Rubén.

Goles: 0-1, min. 56, Pablo González; 0-2, min. 59, Owusu; 0-3, min. 70, Owusu.

Árbitro: Alfonso Vicente Moral, salmantino. Amonestó con cartulina amarilla al jugador visitante Fargallo y Gonzalo; y para Fran Morante.