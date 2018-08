Un paseíllo camino del cielo

“QUE DESEA USTED: Una larga de Guerrita, un quite de Mazzantini, un volapie de Bombita, y un aria de Navarrini. En esto ecierro mi afan, y eso es mi único deseo, y ver si me gano el pan dedicandome al toreo”

AL HILO DE LAS TABLAS

UN PASEILLO- CAMINO DEL CIELO

El último encuentro que tuve con Marcial Villasante ha sido con motivo de los eventos del Casino ¿”Como te encuentras Marcial”? - Cansado, amigo muy cansado me respondió- como no podía ser de otra manera con humor y con ironía taurina -. Y hoy, al abrir el correo me entero que se había apagado la vida del viejo torero, ganadero, empresario y conocedor de todo aquello relacionado con el toro. Se consumió la vida de este singular personaje, que vio el paso de la historia y épocas, de la tauromaquia con inusitada ilusión y con desmedida afición. La suya fue una historia sin alternativas, sin lujos de luces, sin testigos y padrinos. La suya fue una vida llena de avatares, entre la supervivencia y su gran afición al toro. La divisa de su generación, no tuvo más salida, que mirar la vida con los ojos teñidos de niebla, y “jugar” al toro, vistiendo trajes con alamares rancios y apagados. Aun así Marcial, nos contaba una y otra vez, un millón de nostalgias de los ruedos, lo hacía con vehemencia, exultante a borbotones, pero también, con humildad, lección que no pocos de los que recibieron su consejo deberían olvidar.

Es la historia de un desheredado del ruedo, de un romántico, que hubo de lidiar una dura corrida, y lo que detrás vino, bregar con una vida y andar los caminos polvorientos, buscando un pitón, sintiendo la emoción, de que rozara sus carnes y hacer aquel toreo que llevaba dentro, unido a sus pensamientos y a sus sueños, con aquellos toros de aviesas intenciones, duros de patas y negros como la tristeza. Este, que hoy nos ha dejado ha sido protagonista de cuantos avatares se suscitan en la tauromaquia, conocedor de los entresijos, y las miserias, que se mueven alrededor de este “circo”. Marcial tuvo el conocimiento de torearlo todo, y lo vivió con ilusión y se lo fue contando a cuantos pasamos ratos escuchándole, desplegar anécdotas, chascarrillos, y vivencias que, como tantos otros viejos toreros, por las misteriosas arenas del ruedo. Termino la historia de una tauromaquia vivida desde el corazón, viviendo con humildad su amor desmedido por la fiesta, allí donde vayas Marcial, seguro, serás recibido con una gran ovación. Dios te bendiga.

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías