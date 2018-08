“Antes el Ayuntamiento tenía déficit y ahora está con superávit”

Martes, 7 de agosto de 2018

El primer edil espera que se ejecute el regadío de La Armuña y que este atraiga más empresas a la localidad

Javier Bolao, alcalde de Cantalpino, se muestra satisfecho con la legislatura y afirma haber hecho “casi todas las cosas” que se proponía. Entre los proyectos cumplidos destaca la renovación de la mayoría de las calles y, especialmente, el arreglo de la travesía. En una entrevista en la que también interviene la teniente de alcalde, Elena Sánchez, invita a disfrutar de las fiestas en armonía.

¿Qué es lo más destacado del programa de fiestas que han elaborado?

Este año tenemos las Noches de Cultura de la Diputación. Las orquestas son buenas, como todos los años. Como novedad, este año toreará Ismael Martín, un novillero del pueblo.

¿Por qué hay que venir a las fiestas de Cantalpino?

Elena: Porque somos muy acogedores y las orquestas son muy buenas.

En la Plaza de España suele haber mucho ambiente

Sí, en la orquesta por la noche se pone hasta arriba.

Si contase con un mayor presupuesto, ¿qué le gustaría incorporar a las fiestas?

Mejorar las orquestas, hacer novilladas picadas… Lo mismo que hacemos, pero con más calidad. La verdad es que dentro del presupuesto que manejamos son muy buenas fiestas.

¿Cómo vive personalmente las fiestas?

Javier: Con mucho lío. La gente del pueblo con las casas hasta arriba, se llenan las casas.

Elena: La gente disfruta mucho. El día del niño, eso es una fiesta…

¿Los vecinos colaboran?

Javier: Sí participan. Por ejemplo, la asociación taurina promueve la fiesta de la cerveza con el Ayuntamiento. Las peñas colaboran en el desfile.

Elena: Este año se van a poner banderas. El año pasado pusimos una camiseta representativa de cada peña en los balcones. Las peñas han querido participar.

Javier: En el tema de los deportes participan dos o tres personas que también colaboran.

Elena: Tenemos el concurso de tortilla, que es un clásico. No puede faltar aquí, en zona de cultivo de patata.

Unas palabras para sus vecinos con motivo de las fiestas…

Javier: Que disfruten mucho y haya respeto al mobiliario público. Las fiestas son para disfrutar y pasar unos días en armonía.

Elena: Intentamos hacer un programa apto para todos los públicos. Creo que es un programa bastante completo. Espero que la gente acuda.

Queda menos de un año para las elecciones municipales, ¿qué valoración hacen de la legislatura?

Javier: Casi todas las cosas que pusimos en el programa electoral las hemos cumplido. Y muchas más cosas. Hemos ampliado y arreglado el cementerio municipal, prácticamente hemos renovado el 80% de las calles del pueblo, hemos hecho la travesía con bordillo de granito y adoquines, hemos puesto alumbrado LED… Se han hecho muchísimas cosas.

Elena: Hemos reformado los baños del colegio también.

Javier: Antes el Ayuntamiento tenía déficit y ahora está con superávit. Más o menos todos los años hay un remanente de tesorería 150.000 euros.

Elena: Hemos generado muchísimo empleo.

Javier: Buscamos subvenciones para que se creen puestos de trabajo.

¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?

La verdad es que se han hecho casi todos los proyectos. Sobre todo, el proyecto a corto plazo y que esperamos que se cumpla es que se ejecute el regadío.

¿Cómo influirá en Cantalpino la puesta en marcha del regadío de La Armuña?

Pues no sabemos. En principio, está aprobado en los presupuestos y las obras se están ejecutando. Pero cuando se cambia de Gobierno se puede desviar dinero de un sitio a otro. Igual que estuvimos quince años desde que se hizo el azud de Riolobos y ha estado parado. Puede pasar que se quede parado, esperemos que no. Lucharemos por ello.

En los pueblos con regadío parece que no, pero se asienta mucha gente. Aparte, se crea industria. Es de lo que se trata, esperemos que se asiente población e industria.

En el tiempo que queda hasta las elecciones, ¿qué retos tienen previsto afrontar?

Javier: Ahora mismo terminar las obras que tenemos abiertas. Los Planes Provinciales con más renovaciones de redes y calles y la futura pista de pádel.

Elena: La ejecución de las obras de la nueva plaza de la iglesia, si nos deja Patrimonio.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la zona es el continuo descenso de población. ¿Qué medidas cree necesarias para revertir la situación?

Javier: Para la pérdida de población lo que hace falta es industria. Si hay industria hay trabajo, si hay trabajo se queda la gente.

Elena: Cuando vino Javier Iglesias [presidente de la Diputación de Salamanca], se lo dije. Tienen que hacer algo. El sector primario está completamente desprotegido. No conozco a ninguna persona que vaya a trabajar y no saque dinero. Ya no que no gane, sino que encima pierda capital. El año pasado se vendieron aquí las patatas a seis céntimos y luego ibas al supermercado y estaban a un euro. Esas cosas tendrían que regularlas. En la agricultura y la ganadería están pasando cosas que nadie comprende.

Javier: Esperemos que con el regadío se asienten más empresas.

¿Qué valoración hace del apoyo que los ayuntamientos reciben de las demás administraciones?

Si vas mucho allí, consigues cosas. Si no te mueves, no consigues nada. Hemos pedido cosas y a base de lucharlas las hemos conseguido. La planta de tratamiento de agua la hemos renovado prácticamente entera, ahora estamos haciendo un sondeo para quitar los productos fertilizantes y coger el agua más subterránea. Todo eso son subvenciones que salen de los organismos de más arriba, lo único que hay que hacer es moverse. Realmente sí estamos consiguiendo bastantes subvenciones.