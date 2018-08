El comercio afirma que “nos afecta directamente y a la imagen de la ciudad en general” mientras el Ayuntamiento se compromete a abrir dialogo 

Martes, 7 de agosto de 2018

PEÑARANDA | COASPE ha mostrado su malestar por la situación, solicitando explicaciones a la hostelería, mientras el consistorio asegura que buscara formar una mesa de diálogo sobre esta cuestión para tratar de recuperar el certamen en 2019

La desaparición del Concurso de Pinchos Ciudad de Peñaranda debido a la pasividad y el silencio de parte del gremio hostelero integrado en la ASHOSPE ha generado debate en la calle y reacciones de otros sectores económicos de la ciudad que se ven afectados directamente por la situación.

Este es el caso de Comercio Asociado Peñaranda, que aglutina una parte del sector local, y cuyo presidente Miguel Hermoso, remitía un escrito durante la tarde del lunes al Ayuntamiento de Peñaranda, en el que afirma que la no celebración del certamen de tapas “afecta no solo a la hostelería sino al comercio en general y a la imagen de la ciudad en particular” instando al consistorio a abrir vías de dialogo entre todos los agentes afectados, centrados más directamente en los hosteleros para que, según afirma “puedan exponer las razones del porque no están conformes con su celebración y que conozcan el daño que hacen a todos los sectores de la ciudad”.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por BRACAMONTE AL DÍA, han lamentado la desaparición del concurso, señalado que desde el consistorio “siempre hemos estado y estaremos dispuestos a ayudar en cuantas propuestas nos presenten desde este y cualquier colectivo” y recuerdan como los contactos municipales con la Hostelería se han venido desarrollando de manera especialmente intensa durante el último mes, abordando este asunto e intentando dar una solución positiva, que finalmente no llegaba.

Desde el Ayuntamiento se asegura que no han podido actuar de manera más directa en el gremio al existir una asociación que regula la gestión y celebración del concurso de pinchos, comprometiéndose además a abrir dialogo entre los sectores afectados tras la celebración de las Ferias y Fiestas para tratar de reconducir la situación y buscar la fórmula que consiga la vuelta de estas importantes jornadas culinarias en 2019.