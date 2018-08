Día de preparativos para el Martes Mayor, que contará con 210 puestos

Lunes, 6 de agosto de 2018

El centro histórico de Ciudad Rodrigo se empezó a preparar en la mañana del lunes para el 34º Martes Mayor de la historia, que se vivirá este martes desde primera hora de la mañana. Esos preparativos corrieron a cargo de los establecimientos de hostelería, que dispusieron a las puertas de los mismos los cañeros y las barras plegadas que se montarán este martes, en zonas como la Plaza Mayor, la Plazuela del Buen Alcalde, La Colada o General Pando.

Tanto los puestos comerciales como las barras de bar se podrán empezar a montar desde las 8.00 horas del martes, arrancando el período de venta un par de horas después. En total, el Martes Mayor 2018 contará con 210 puestos, lo que supone un notable bajón respecto a las cifras de los últimos años. Concretamente, no se registraba una cifra tan baja desde el 2012, cuando hubo 207 puestos. Tras ese año, se dio un estirón que ha hecho que en las últimas ediciones el Martes Mayor se moviese entre 250 y 270 puestos (el año pasado hubo 255).

De los 210 puestos -122 de los cuales ya estuvieron el Martes Chico-, 30 son nuevos: 15 de Ciudad Rodrigo (6 de comercio, 5 de niños, 2 de artesanía y 2 de asociaciones), y 15 llegados de fuera (la mayoría, 10, de artesanía variada). En lo que se refiere al global de puestos foráneos, los habrá de numerosos municipios de la provincia de Salamanca, Valladolid, Zamora, Ávila, León, Cáceres y Badajoz. Mientras, en lo que respecta a la participación infantil, habrá un total de 12 puestos atendidos por niños.

Como ya se ha publicado en varias ocasiones en las últimas semanas, el Martes Mayor 2018 estará dedicado al 75º Aniversario de la Declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico-Artístico.

Como elementos especiales del Martes Mayor 2018, Carles Pérez Villalva expondrá su libro Sueño… Sueños rotos en la Plaza Mayor, donde también estarán los alumnos del programa Turismo Mirobriga. Además, la mirobrigense Pilar Salazar tendrá un puesto en la Plazuela de San Salvador al hilo de su cuento La Encina y los ratones de orejas coloradas. Por la tarde, los soportales de la calle Cardenal Pacheco acogerán de la mano del Ayuntamiento y la Diputación un stand de prevención de consumo de drogas en espacios de fiesta.

Hay que recordar que los establecimientos de hostelería no podrán desplegar sus terrazas hasta las 16.00 horas salvo en la zona de acera –si existe- de su fachada. Durante la tarde habrá tres actividades especiales: la Charanga Manliao estará en la Plazuela del Buen Alcalde de 16.00 a 20.00 horas contratada por los 4 establecimientos de hostelería de la Plazuela; el grupo Back to the Covers actuará en la Rúa del Sol desde las 19.00 horas; y La Colada acogerá durante toda la tarde (hasta las 22.00 horas) una discomóvil.

En cualquier caso, las barras de bar deberán dejar de funcionar a las 23.30 horas. Un cuarto de hora antes empezará en el entorno del Mercado de Abastos la actuación de la Orquesta New York.