La Junta recibe 2.544 solicitudes de devolución de deducciones familiares del IRPF de 2014

Lunes, 6 de agosto de 2018

Ha abierto un nuevo plazo para solicitar el abono de las deducciones no percibidas al efectuar la declaración de la Renta correspondiente a 2014

El Gobierno de la Comunidad estableció en 2011 una excepción dentro de la normativa reguladora del IRPF para permitir a los contribuyentes que no alcanzaban la cuota mínima exigible deducirse determinados gastos familiares de este tributo.

Esta modificación, que se hizo en coherencia con las políticas de apoyo a las familias y de dinamización demográfica previstas en la Agenda para la Población, ha permitido a miles de ciudadanos acceder a estos beneficios generados en los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013.

Ahora, la Consejería de Economía y Hacienda ha abierto un nuevo plazo para solicitar el abono de las deducciones no percibidas al efectuar la declaración de la Renta correspondiente a 2014, que se extenderá entre el 2 de julio y el 1 de octubre. En el primer mes de esta campaña extraordinaria, hasta el 31 de julio, ha recibido 2.544 peticiones de devolución.

Las bonificaciones autonómicas aplicables son seis: por familia numerosa, nacimiento o adopción de hijos, partos múltiples o adopciones simultáneas, gastos de adopción, cuidado de hijos menores y permiso de paternidad.

La horquilla de descuentos en la factura fiscal es amplia. A modo de ejemplo, cabe citar el ahorro de 710 euros establecido por el primer descendiente –que se eleva a 1.475 por el segundo y de 2.351 euros por el tercero– o la exención total en el pago de escuelas o guarderías con un límite de 1.320 euros. En todos los casos, su aplicación está condicionada a que el contribuyente no supere determinados techos de renta.

Facilidad de tramitación

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, responsable de la coordinación de esta campaña, pretende facilitar al máximo las gestiones a los ciudadanos. Por ello, además de difundir su contenido con iniciativas informativas y de canalizar la tramitación a través del Portal Tributario para aquellos ciudadanos que optan por la vía telemática, presta apoyo para cumplimentar la instancia a los contribuyentes que eligen la presentación en registro físico, tanto en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, en Valladolid, como en los servicios territoriales.

Conviene recordar que la solicitud de devolución de deducciones familiares no aplicadas se realiza a través del modelo S08, sin que se requiera ninguna documentación adicional. Solo es preciso realizar un trámite previo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en dos supuestos: en los casos en los que los ciudadanos no presentaron la autoliquidación del IRPF del ejercicio sobre el que pretenden desgravarse gastos familiares por no tener obligación de hacerlo –lo que requiere la realización de una declaración extemporánea– o si no se aplicaron bonificaciones porque su cuota tributaria era insuficiente –lo que les obliga a corregir la declaración–.

12,4 millones abonados y 16.462 beneficiarios en las tres campañas anteriores

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos a partir de las solicitudes de abono de deducciones autonómicas sobre el IPRF de 2014, la Junta estima que retornarán cuatro millones de euros a los bolsillos de las familias.

A esta cantidad hay que sumar los más de 12,4 millones de euros devueltos a 16.462 contribuyentes en las campañas extraordinarias correspondientes a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2011, 2012 y 2013. El próximo año las familias podrán aplicarse estas mismas deducciones sobre el IRPF de 2015.