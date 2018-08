Vitiriteros, teatro por amor al arte

Martes, 7 de agosto de 2018

Nadie es ajeno en Vitigudino a la afición de este pueblo por el teatro, un arte que desde siempre ha acaparado la atención de sus vecinos, y no solo como público, sino como actores improvisados al principio y que poco a poco fueron haciendo tablas hasta casi convertirse en auténticos actores profesionales. Y tal vez fruto de esa afición inculcada de padres a hijos, algunos ya nietos, nació hace dos años y medio Vitiriteros, una apuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vitigudino y que puso en manos de Raquel García Sevillano, actriz profesional y directora del grupo municipal de teatro durante su primer año y medio de andadura.

Entonces se sentaron las bases para que ocurriera lo que al final ha sido de lo mejor que le ha sucedido a Vitigudino en estos últimos tres años. Vitiriteros se consolidaba, primero con ‘Fuera de quicio’, la obra que los afianzó como grupo de teatro; para seguir después con ‘No me quieras tanto’ o sus sketch de ‘Enreda2’. Y entre representación y representación, en este tiempo no han faltado sus animaciones en Navidad, Carnaval, la Feria Agroalimentaria o su colaboración en el Certamen Nacional de Teatro. El caso es que cada una de sus apariciones se cuenta por éxitos absolutos, y no solo en Vitigudino, sino en cada pueblo donde han sido solicitados, Villarino, Monleras, Villasbuenas o Yecla de Yeltes, por citar algunos lugares donde han tenido la fortuna de conocer su trabajo sobre el escenario.

De ocho en un principio, han llegado a sumar hasta 12 miembros. En la actualidad, Vitiriteros está integrado en la Federación de Grupos Aficionados de Teatro Castilla y León, y está formado por Roberto Vicente, Begoña Bernal, los hermanos Manuel y Estela Bartolomé, Sheila Ratero, Lorena García, René Cordobés y Roberto Gonzalo. Tras la marcha de Raquel García del grupo, ejercen de directores Sheila y Roberto Gonzalo, contando con la colaboración del resto y también de Manoli Santamaría, madre de este último, así que bien cabe aplicar aquello “de casta le viene al galgo el ser rabilargo”.

El propósito de los integrantes de Vitiriteros no es otro que hacer lo que les gusta y divertir al público que los requiere, por lo que el dinero que reciben de sus actuaciones, cifras casi simbólicas, va destinado a costearse el viaje y a mejorar el equipo, luz, sonido, decoración y vestuario, apartado los dos últimos para los que cuentan con incansables colaboradoras: sus madres, especialmente en el atrezo “Maruja, la madre de Manolo y Estela”, añade Roberto Gonzalo.

El futuro más inmediato de Vitiriteros pasa por dos cuestiones, un ciclo de monólogos que preparan de cara a las actuaciones para las que han sido contratados este verano, y su figura como pregoneros de las Ferias y Fiestas 2018 de Vitigudino. Sobre lo primero, después de su paso por Villasbuenas, Fuenteliante y Majuges, el 7 de agosto estrenarán en Vitigudino un nuevo espectáculo de monólogos, aunque su mirada está puesta en la representación de una nueva obra, “un drama, tenemos ganas de hacer un drama”, todavía por definir, pues como añade Roberto, “después del verano buscaremos una obra que se adapte al grupo”, lo cual no resulta nada fácil por sus obligaciones profesionales, pues reconocen lo complicado que es coincidir todos sobre el escenario. Este es el motivo principal que les ha empujado a representar sketch y ahora monólogos en lugar de obras teatrales convencionales.

Pregoneros 2018

Y tras todo este trabajo altruista, les ha llegado otro premio, uno de los que más orgulloso puede sentirse cualquiera: ser pregonero de las fiestas de su pueblo. El pregón de Vitiriteros tendrá lugar el 10 de agosto y será pronunciado por Roberto Gonzalo y René Cordobés en representación del conjunto de sus integrantes. Como cabe suponer, no será un pregón al uso, aunque tampoco una actuación cómica, confiesan. En el pregón que ofrecerán Roberto y René no faltarán algunas pinceladas de humor para romper la monotonía que se le supone a este acto, así que ocupen sus sillas y apaguen los móviles. Vitiriteros sube al escenario.