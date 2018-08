Toros, mucha música y peñas para celebrar San Bernardo

Sábado, 11 de agosto de 2018

El festejo de rejones es siempre uno de los eventos más esperados de las Fiestas del Toro en honor a San Bernardo en Masueco de la Ribera, será el 21 de agosto, después de una novillada con erales de Valrubio y la paella del domingo, acto que con el desfile de peñas la noche antes, marca el grueso de una programación festiva que comienza el 15 de agosto con una exposición de encajes realizados con bolillos.

Pero antes de ese esperado día, el programa festivo ofrece un guiño al deporte con la disputa de los distintos campeonatos, como tampoco faltarán las actividades infantiles y actuaciones musicales, tres verbenas con las orquestas Tango, Sonital y Europa, una disco móvil y hasta la actuación de un D’j junto a la peña Erre que Erre. También habrá folclore, en este caso con el grupo Aurora el día 17.

Y como viene siendo habitual durante los últimos años, las fiestas de Masueco no perderán su carácter solidario con esa paella que hace de prólogo a los platos fuertes del programa. Como el anterior, lo recaudado irá a manos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Y ese mismo día 19, pero por la noche, llegará uno de los momentos destacados y más esperados como es la bajada de peñas.

Los festejos taurinos quedan para los días 20 y 21 de agosto, el primero una novillada de Valrubio para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Valentín Hoyos y Juan Marciel.

Al día siguiente serán cuatro novillos de Ignacio López-Chaves para el festejo de rejones en cuyo cartel están anunciados Sebastián Fernández y Paulo Jorge Santos.

Marceliano Sevilla / Alcalde de Masueco

“No me presentaré, me han dejado tirado con el secretario”

¿Nos hace un resumen de la gestión municipal de este último año?

En obras, hemos arreglado tres calles y hay otras tres aprobadas. También se han mejorado caminos porque la gente quiere o por lo menos necesita que las cosas estén un poco arregladas, hemos hecho lo normal de todos los años con los Planes.

La falta de secretario dificulta aún más las cosas…

Por no presentar las cuentas nos están reteniendo unos 70.000 euros desde hace más de un año. Vamos justo haciendo lo que más necesitamos, seguir adelante con los pagos normales, ya vendrá el momento en el que invirtamos todo el dinero, si nos dejan, pero este año estamos un poco escasitos en el aspecto económico. Desde la Ley de Transparencia, el secretario parece que no lo sabía hacer muy bien y no nos dijo nada, entonces nos llamaron la atención el Tribunal de Cuentas, incluso el Ministerio de Hacienda y al no contestarles, al no mandarles la liquidación del 2015 e incluso la del 2016, que yo no lo sabía, entonces automáticamente aplicó la ley Montoro y nos retuvieron el dinero del Estado, unos 5.000 euros todos los meses.

¿Ha podido solicitar los Planes?

Si, nos hizo un gran favor el secretario de Villarino, que aunque tiene tres o cuatro ayuntamientos más, tiene un gran interés por Masueco, sobre todo amistad conmigo y por ello tengo que estar muy agradecido. Si esto se normaliza, si nos adjudican un secretario, espero actualizar todo y recuperar lo que no hemos recibido. Estoy pendiente de la Junta de Castilla y León y parece ser que va con calma.

¿Qué hay de nuevo de la concentración?

El jefe territorial de Agricultura, Javier García Presa, me mandó la documentación y estuvo expuesta durante 17 días sin ninguna reclamación. Así que sigue su curso. Yo creo que la gente está contenta, creía que no se iba a hacer. Creo que si no hubiéramos tenido el impacto ambiental aprobado igual no la hacíamos, pero va para adelante.

¿Se presentará a la reelección?

No. Aunque tuviera 30 años menos, por lo que me están haciendo del secretario, no. Si hubiera visto voluntad..., me han dejado tirado y no voy a volver a repetir. Estoy bastante disgustado.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Es mucho follón, pero creo que se van a presentar bien y tenemos cositas, vamos, muy parecido como años anteriores, hacemos los dos festejos taurinos, también tenemos dos o tres actuaciones durante la semana. Este año tenemos una discoteca móvil porque el sábado no había orquesta. El 15 se inauguran con una exposición de bolillos. El festejo de rejones será el día 21, y el día 20 es la novillada. El 19 es la paella para todo el pueblo y la bajada de peñas.

¿Qué les dice a los vecinos?

Lo único que le pido a todos los vecinos del pueblo, que disfruten lo más posible, que sin ellos las fiestas no tendrían sentido, y felicitarles por venir a acompañarnos los que viven fuera y a disfrutar, que es una vez al año. Y darles las gracias.

PROGRAMA

15 de agosto, miércoles

13.00 Inauguración de la exposición de bolillos de Josefa Sevilla y Ramona Gordo.

16 de agosto, jueves

11.00 Hinchables en la Capilla para los niños, con fiesta de la espuma.

19.00 Partido de pelota a mano:

Curto – Arrizabalaga vs Endika – Plaza.

17 de agosto, viernes

22.00 Actuación en la Capilla del grupo folclórico ‘Aurora’.

18 de agosto, sábado

21.00 Campeonato de natación.

24.00 ‘Discoteca móvil arte’ en la capilla hasta la madrugada.

19 de agosto, domingo

12.00 Ruta de peñas y bodegas.

13.00 Carretones para todos.

14.00 Paella solidaria a favor de la AECC. 1 euro la ración.

23.00 ‘Bajada de Peñas’ desde la plaza de toros hasta la capilla.

A su finalización entrega de premios y trofeos a los ganadores de los campeonatos deportivos y a las peñas más destacadas de la ‘Bajada’.

Saludo de las fiestas a cargo de la ‘Peña Jarra y Pedal’.

24.00 Verbena con el grupo Tango.

Desayuno después de la orquesta y DJ en el toral de la ‘Erre que erre’.

20 de agosto, lunes

12.00 Misa en honor a San Bernardo, seguida de procesión.

13.00 Convite para todos los vecinos ofrecido por el Ayuntamiento y amenizado por la charanga ‘Chundarata’.

18.30 Novillada sin picadores con 4 novillos de José Luis de Valrubio, para los novilleros de la Escuela Taurina de Salamanca: Valentín Hoyos y Juan Marciel.

24.00 Verbena con el grupo ‘Sonital’.

21 de agosto, martes

12.00 Pasacalles a cargo de la charanga Chundarata acompañada por Gigantes y Cabezudos.

18.30 Festejo de rejones con 4 novillos de la ganadería de Ignacio López-Chaves para los rejoneadores Sebastián Fernández y el portugués Paulo Jorge Santos.

24.00 Despedida de fiestas con la orquesta Europea.