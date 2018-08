“Prometí que ocuparíamos un lugar importante en la comarca y lo estamos consiguiendo”

Miércoles, 8 de agosto de 2018

Sin prisa pero sin pausa. Así podría definirse la gestión de Francisco Alonso al frente del Ayuntamiento de Cipérez desde que llegara hace ahora algo más de tres años, un tiempo en el que ha destacado su carácter conciliador, que le ha permitido realizar proyectos y alcanzar acuerdos importantes para el municipio.

¿Nos hace un repaso de lo realizado a lo largo de la legislatura?, principalmente en el último año.

Pues de lo último ha sido la ayuda de 2.000 euros para cada nacimiento en Cipérez y que estén empadronados, comprometiéndose a que permanezcan unos años para mantener la escuela e ir erradicando la despoblación, porque un pueblo sin cura y sin escuela está acabado; ya puede haber 20 bares, pero como no haya ni cura ni escuela, está acabado. Tenemos ocho niños en la escuela, con lo cual todavía la vamos a mantener unos años, pero llegará un momento que tengamos problemas. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los pueblos, nosotros estamos al alza en población, hemos pasado de 270 a 284 habitantes y esperamos seis más, y de ello tiene la culpa la actividad industrial que hay en Ciperéz, la fábrica de obleas, transportes, muebles, embutidos…

También este año hemos finalizado dos calles que quedaban sin asfaltar en todo el pueblo, además de la iluminación led. Se han cambiado las luces a muchas calles con ayudas de la Diputación y fondos propios, algunas con lámparas led y otras de bajo consumo, y hemos pasado de pagar cerca de 5.000 euros a 1.700 euros, por lo que en solo unos meses se ha amortizado la inversión. También se ha acondicionado el consultorio, hemos habilitado la sala de espera para la consulta; las gradas del frontón se hicieron un poco antes, y el salón de la Sociedad de Socorros Mutuos por fin ha pasado a propiedad del Ayuntamiento. Ahora toca sacarle servicio. Habíamos pensado en una pequeña residencia, pero parece inviable por los costes y la normativa, ahora no parece factible, aunque me gustaría dar los primeros pasos a ver qué se puede hacer, para ello hemos hablado con la Junta, pero no parece fácil.

Se ha mejorado la red de abastecimiento con la sustitución de bombas en algunas partes de la red, hemos habilitado el tanatorio, aunque de momento no se ha utilizado, y esperemos que sea por mucho tiempo.

Y lo más importante y fundamental, el arreglo de la carretera desde la de Vitigudino, que fue una gestión que hice con el presidente de la Diputación, por lo que el día que presentamos el escudo y la bandera le di las gracias por haber cumplido su compromiso.

¿Y qué verán los vecinos de Cipérez en lo que resta de legislatura?

Pues vamos a finalizar la prolongación del multiusos, que es un edificio que también utilizan los vecinos para pequeñas celebraciones familiares. Seguirá la misma estética y el objetivo es que una familia pueda hacer una celebración. Parte de los 58.000 euros de Planes lo vamos a invertir ahí, el resto irá en su mayoría a la sustitución de luces led, ahora serán unas 90. Tenemos más de 400 puntos de luz, por lo que nos costará más de un año sustituir las viejas.

Otra obra será la ampliación del cementerio, anulamos el concurso para las obras y la gestión, pero por un error en las bases decidimos anular la convocatoria y posponer un nuevo concurso para la adjudicación. El tanatorio de momento también lo gestionará el Ayuntamiento.

¿Se presentará a la reelección?

Todavía no lo he decidido.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Muy extensas, 13, 14 y 15 con campeonatos, y el 16 la presentación de reina y damas, con el pregón a cargo de la peña Abadía 500, empezó la peña Huracán y por antigüedad la segunda no ha querido y la tercera es Abadía 500. Todo esto lo presentará el actor Manuel Mata, famoso por ‘Hospital Central’ y otras series.

Alguna novedad en el programa…

La actuación de Los Sobraos, y tenemos una actuación de folclore, un tobogán acuático.... Aquí todos los eventos son gratis, si cobráramos 10 euros podríamos traer hasta a Bisbal. Pero somos así de humildes, tendremos también carretones para los niños y convite para los mayores, lo de todos los años más o menos.

¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Que confíen en nosotros, que seguimos trabajando. Lo único que me queda por hacer de lo recogido en el programa es ampliar el cementerio y si sigo en esto se ampliará sí o sí. Mi máximo respeto, que me tienen a su entera disposición, que le hecho muchísimas horas, que aunque no esté la secretaria el Ayuntamiento está abierto todas las mañanas para lo que necesiten. Prometí que un día Cipérez tenía que ocupar un lugar importante en la comarca y con mucho esfuerzo y dedicación creo que lo estamos consiguiendo, y en ello tú eres parte fundamental, por lo que tengo que darte las gracias por el trabajo que haces, estoy agradecido de ti.