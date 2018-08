José María Ortiz relata la conexión entre El Puente y la ciudad intramuros a partir de sus vivencias

Sábado, 4 de agosto de 2018

Después del estreno del programa festivo a primera hora de la mañana con la VI Combinada del Águeda, la Asociación de Vecinos de El Puente y Huertas de la Artesa de Ciudad Rodrigo continuó con sus actividades a última hora de la tarde, con el pregón del abogado José María Ortiz Gómez, responsable de la galería de arte de la Rúa del Sol, quién fue presentado por el historiador municipal Tomás Domínguez Cid.

José María Ortiz hizo una intervención en la que quiso establecer alianzas entre El Puente y la ciudad intramuros, a partir de sus propias vivencias, porque según él mismo expresó “yo soy también uno de los vuestros”. En el tramo inicial, dio algunas pinceladas sobre su vida –que ya había apuntado también Tomás Domínguez-, como que vivió en Ciudad Rodrigo entre los 1 y los 16 años con sus tíos, Alfonso e Isabel Ortiz, a quiénes sus padres le dejaron a su cargo al tener muchos críos (un total de 10).

Tras expresar que “ser del Puente es motivo de orgullo”, señaló que “en mi familia éramos tanto del Ciudad Rodrigo intramuros como del barrio de las Tenerías y del Puente”, recordando por ejemplo cuando Ferino hijo le invitaba a la casa de Ceferino Santos Alcalde (para quién hubo un aplauso de recuerdo) en las Huertas de Las Viñas, y paraban en El Puente a refrigerarse. Además, recordó una historia más escondida en torno a la mujer del llamado Buen Alcalde, cuando el pueblo pensó que tenía un amante en El Puente y se lo recriminó.

Después de mencionar que El Puente fue muy castigado en las guerras con los portugueses, y que era zona obligada de trashumancia, evocó las fiestas de la Virgen del Rosario, y el sorteo que se hacía. El pregonero apuntó en torno a El Puente, Huertas de la Artesa y Tenerías que “si no os he mirado mil veces desde la Batería, no lo he hecho ninguna”; añadiendo que desde ahí “siempre os he estado observando y disfrutando de vuestra belleza”.

José María Ortiz se congratuló de la puesta en marcha del pantano de Irueña, aunque cree que el Ayuntamiento debería tener presencia en los órganos de decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero, “cuyas decisiones tanto nos afectan”. En el aspecto negativo, mencionó el absentismo escolar en el Colegio El Puente, y en el positivo, iniciativas como la limpieza del tramo entre La Pesquera y el Puente Mayor hecho por Riberas del Águeda.

Desde su punto de vista, “debemos trabajar para que El Puente recobre el dinamismo de tiempos pasados”. Como propuesta, el pregonero puso sobre la mesa una idea de Jesús Cid para que se cree un tablao flamenco como oferta adicional para los turistas, augurando que puede tener éxito al igual que ha tenido el Camping La Pesquera.

En el tramo final, mencionó al recientemente fallecido Francisco Bermúdez Motos, ‘Santitos’, quién fue “todo un ejemplo de persona avanzada para su tiempo”, y tuvo unas palabras sobre las Huertas de La Artesa: “os conozco y os quiero por vosotras mismas y por mi amistad desde hace más de 25 años de Silvia Jerez, sobrina de nuestro concejal José Manuel Jerez”.

Tras serle entregado un obsequio al pregonero, todos los presentes se acercaron a la sede de la Asociación de Vecinos, para degustar un convite, regresando a continuación a la zona del pregón para disfrutar de una verbena popular con la Orquesta Éxodo.

El programa de este domingo comenzará a las 12.00 horas con una misa en la Parroquia de Santa Marina oficiada por Domingo Peinado y amenizada por Julio El Serrano. A la conclusión, irán hacia el Camping La Pesquera, para realizar la clásica competición de sogatira y comer todos juntos. El epílogo a las fiestas se dará a las 20.30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos, con un aperitivo y un concierto de Lauren Risueño.