“La gente está muy ilusionada con el Toro del Cajón”

Sábado, 4 de agosto de 2018

ALDEARRUBIA | El primer edil invita a vivir las fiestas con “prudencia, cooperación y diversión al máximo”

El alcalde de Aldearrubia, Fidel Montejo, analiza los proyectos realizados por el Ayuntamiento durante esta legislatura y destaca de las fiestas la celebración del Toro del Cajón. Invita a asisitir a las celebraciones de su pueblo, donde asegura que “todos los que vengan serán bien recibidos”.

¿Qué destacaría de las fiestas de este año?

Este año la gente joven quiere vaquillas. Vamos a hacer el toro del cajón. A ver cómo resulta, la gente está muy ilusionada, sobre todo los jóvenes. Llevamos 8 o 9 años en los que no se ha vuelto a hacer. Se va a hacer una rifa y un bingo, todo lo que se recaude va a ser para costear los gastos del encierro.

¿Por qué hay que venir a las fiestas de Aldearrubia?

Como todo el mundo sabe, este es un pueblo que acoge a la gente siempre. Aquí se hace todo de corazón. Todos los que vengan serán bien recibidos. Se encontrarán con la devoción que hay por la Virgen.

Si contase con un mayor presupuesto, ¿qué le gustaría incorporar a las fiestas?

Con el presupuesto que tenemos intentamos mantener lo que la gente quiere y a la vez ir ampliando, como se ha hecho este año con el toro. Si hubiera mayor presupuesto se podría mejorar un poco la calidad de las verbenas, que es donde más se gasta el dinero.

¿Cómo vive personalmente las fiestas?

Como alcalde tienes la doble vertiente. Por un lado, intentas divertirte como ciudadano, pero a la vez tienes que estar pendiente de que no pase absolutamente nada y estás todo el día intentando estar en todos los eventos. Por eso, las fiestas se viven de otra manera.

¿Tienen actividades culturales antes de las fiestas?

Sí, tenemos la semana cultural. Hay dos días de teatro, el bingo y una ruta nocturna que es muy del agrado de la gente. Un día antes de empezar las fiestas tendremos la elección de la reina.

¿Cuentan con colaboración de las peñas?

Sí. La verdad es que las peñas y la gente responden. En ese aspecto, no hay ninguna queja.

Unas palabras para sus vecinos con motivo de las fiestas…

Sobre todo, que las fiestas son para divertirse, hay que olvidarse en esos días de los problemas. A la gente joven siempre le recuerdo lo mismo, que divertirse no solo consiste en beber y beber, sino que hay que saber beber y divertirse. Les pido a todos prudencia, cooperación y diversión al máximo.

Queda menos de un año para las elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?

La meta que nos propusimos cuando cogimos este ayuntamiento hace ya once años era reducir el déficit, que era considerable. A día de hoy está prácticamente conseguido. Al mismo tiempo, se han asfaltado prácticamente todas las calles, se han cambiado las luces por LED, se ha hecho un sondeo nuevo y se han cambiado las tuberías del sondeo viejo. Tenemos cuatro obras previstas: acabar el cambio de luminarias, la señalización viaria, vallar las instalaciones deportivas y rehabilitar los parques provinciales. Esto se hará con la cooperación de la Diputación y el tanto por ciento que le corresponde al Ayuntamiento.

¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?

Una de mis mayores desilusiones fue la residencia de ancianos. Lo teníamos ya casi enfocado, pero cambió la ley y por unas cosas y otras no nos dieron opción a hacerla.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la zona es el continuo descenso de población. ¿Qué medidas cree necesarias para revertir la situación?

El problema de la despoblación es muy complejo en toda España y de difícil solución. La gente no quiere trabajar en el campo. Decimos que no hay trabajo y resulta que al campo tiene que venir gente de fuera y los de aquí no quieren trabajar. Una de las formas de solucionar la despoblación sería que la gente joven que no tiene trabajo se involucrara en las tareas agrícolas, que en los pueblos hay muchas.

¿Qué valoración hace del apoyo que los ayuntamientos reciben de las demás administraciones?

De la ayuda de la Diputación estoy totalmente satisfecho. Si no fuera por la Diputación, la mayoría de los municipios pequeños tenderían a desaparecer. En lo referente a la Junta, el trato con los municipios deja mucho que desear.