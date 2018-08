‘The New York Times’ dedica un reportaje al trabajo del taxidermista José Luis Martín Moro

Viernes, 3 de agosto de 2018

El que está considerado como el periódico de mayor fama y prestigio de Estados Unidos (y de todo el mundo), The New York Times, ha dedicado un reportaje en la jornada del jueves al trabajo que lleva a cabo el taxidermista José Luis Martín Moro, responsable de la empresa Ibernatur Taxidermia.

El reportaje, titulado They Die in the Bullring. Then He Inmortalizes Them (Ellos mueren en la Plaza de Toros. Entonces él los inmortaliza), se hace al hilo de la intervención por segundo año consecutivo de José Luis Martín Moro en los Sanfermines de Pamplona, tras volverse a quedar con los derechos para la naturalización de las cabezas de los astados.

De este modo, el reportaje de The New York Times (que se puede leer aquí, en inglés: https://www.nytimes.com/2018/08/02/sports/taxidermist-running-of-the-bulls.html), explica el trabajo de José Luis Martín Moro, relatando los ‘pasos’ dados durante los Sanfermines, incluido el llevarse las cabezas hasta el lugar donde reside, Serradilla del Arroyo.

En el reportaje se apunta que José Luis Martín se ha ganado el respeto por el hiperrealismo de sus creaciones, con la forma que les dota de emoción, explicándose que de niño solía admirar las cabezas que había en los restaurantes cercanos a Ciudad Rodrigo, del cual se dice que está a 20 minutos en coche de la frontera con Portugal.

El reportaje sobre José Luis Martín Moro aparece en The New York Times en el apartado de Deportes, siendo elaborado precisamente por un corresponsal internacional del periódico llamado Andrew Keh, que se dedica a cubrir eventos deportivos en Europa (precisamente, sus anteriores artículos están dedicados al Mundial de Fútbol).