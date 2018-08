Nico Sánchez: “El ibérico es el mayor exponente de la gastronomía española en el mundo”

Viernes, 3 de agosto de 2018

GUIJUELO | El conocido cocinero de Alba de Tormes inauguró la nueva edición de la feria de día que da comienzo al preámbulo de fiestas en la villa

Un año más, la feria de día de Guijuelo comenzó su andadura en la calle Gabriel y Galán. La Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, Julián Ramos, se encargó de inaugurar el evento gastronómico que cuenta esta año con tres casetas. Para la inauguración se invitó a Nicolás Sánchez, cocinero del restaurante Don Fadrique en Alba de Tormes, quien se encargó de cortar la cinta inaugural.

El restaurador agradeció la invitación y animó al sector a aprovechar los festejos: “Quiero agradecer al Ayuntamiento el que me hayan invitado, porque solo soy un hostelero que se dedica humildemente a su labor. Estoy orgulloso de poder llevar el nombre de Don Fadrique a cualquier evento donde se ponga en valor la gastronomía. Espero que estas fiestas que comienzan ahora sean muy agradables para todo y que los hosteleros tengan una época muy fructífera, ya que no hay que olvidar que cuando todos se divierten, la hostelería no descansa”.

No se olvidó de manifestar la importancia del ibérico: “Hay pocos sitios que tengan una repercusión gastronómica tan importante como Guijuelo en toda España. El jamón es un producto tan vinculado a nuestro país, tan de primer orden, que tiene una gran repercusión en todo el mundo. Ahora mismo todos los que tenemos restaurantes estamos vinculados al jamón, pero también los embutidos, el lomo y el fresco, que cada vez se ve más”. Destacando además que es un producto muy acorde con las tendencias actuales: “Es un producto muy ecológico, puesto que los animales comen en plena naturaleza, se alimentan en las fincas de bellotas, y que repercute en la sostenibilidad del producto y naturalmente en el sabor final. Y por eso terminamos incluyéndolo como una parte importante en los menús de la hostelería”.