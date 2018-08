Nom Dum Crianza 2015, la potencia de la Tinta de Toro

Viernes, 3 de agosto de 2018

La Asociación Cata Añada continúa esta serie con vinos de Castilla y León, en esta ocasión se trata de Nom Dum Crianza 2015, elaborado por Bodegas Nondum en plenas tierras de Toro.

Bodegas Nondum nace del fruto de la afición y los conocimientos acumulados por la familia Vicente-García en el campo de los vinos finos de calidad, en la finca perteneciente a la familia desde hace medio siglo. Viñedos y bodega quedan dentro de una zona privilegiada para el cultivo de la vid, enclavados en la Denominación de Origen Toro. La bodega aúna tecnología puntera con métodos ancestrales de cultivo de la vid.



Todo parte de la variedad de uva 100% Tinta de Toro*, arraigada en estos suelos y con esta climatología desde tiempos anteriores al pueblo romano.



Los suelos son pobres, compuestos en superficie por arena y en segundo estrato arcillas.



La bodega está asentada en el corazón del viñedo, siendo los tiempos de vendimia y maceración de uva muy cortos, eliminando al máximo fermentaciones incontroladas. La bodega cuenta con estación depuradora de aguas residuales propia, y con control biológico del proceso de depuración para preservar la sostenibilidad del entorno.

ASPECTO : Capa alta, Color rojo guinda cubierto, notas violáceas, buena lágrima.

OLOR: Frutos rojos y zarzamora, toque especiado, balsámico y ahumado.

SABOR: Aterciopelado, untuoso, carnoso, redondo, retrogusto largo, buenas caudalias, muy alcohólico, pero bien ensamblado.

RELACION CALIDAD/PRECIO : EXCELENTE 3,95 Euros.

PUNTUACION: 90

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

VARIEDAD: Tinta de Toro.

GRADUACION: 14,5 º %

CONSUMO: Entre 16-17 ºC

MARIDAJE: Ensalada de pasta y atún rojo, chuletón, embutido, queso de oveja curado, asados.

TINTA DE TORO*

La Tinta de Toro es una variedad autóctona de la zona de Toro, de la que apenas se tiene información sobre sus orígenes, aunque se considera que fueron los romanos (210 a. C.) los promotores de la viticultura en la zona, al igual que en el resto de la cuenca del Duero.

A finales del s. XIX la plaga de filoxera ocasionó en España una profunda reconversión del cultivo de la vid, pero la variedad Tinta de Toro se defendió, hasta el punto de que en la actualidad hay todavía algunas viñas con más de 150 años de antigüedad. En 1990 se realizó una selección clonal por parte de la Junta de Castilla y León. La Tinta de Toro goza la variedad de certificado de variedad autóctona con características agronómicas diferenciadas. No obstante, se considera en general que es sinónimo de tempranillo, aclimatada a la zona zamorana.

D.O. TORO*

Hoy Toro está reconocida a nivel internacional como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. En los diez últimos años la D.O. TORO ha pasado de la oscuridad al centro del escenario mundial, gracias a sus vinos de alta calidad y de personalidad inconfundible.

Fue también el vino de Toro el que acompañó a Cristóbal Colón en su descubrimiento de las Américas; hasta tal punto que la “La Pinta”, una de sus tres carabelas, fue bautizada así por el toresano Fray Diego de Deza, en referencia a una medida de capacidad que se empleaba en Toro y que aún hoy se utiliza como expresión coloquial para referirse a un trago de vino.

A lo largo de la historia el valor del vino de Toro había radicado principalmente en su graduación y corpulencia, características que hacían de él un vino duradero, y que permitía su transporte a ultramar.

Ya, en la década de los años 70, y convencido de que la alta graduación de aquella Tinta de Toro no era intrínseca a la variedad sino a su tardía recolección, Manuel Fariña comenzó a impulsar el primer gran cambio en la zona: el adelanto de la vendimia en casi un mes. Se trataba de recolectar la uva en el momento óptimo de maduración a la vez que se reducía su graduación desde los 16º-17º, hasta los 13º-14º.

En 1987 se aprueba la denominación de origen que abarca dieciséis términos municipales de la zona, pertenecientes a las provincias de Zamora y Valladolid. Manuel Fariña fue elegido presidente del primer Consejo Regulador de la D.O. Toro.

Esta D.O. se ha convertido en el punto de mira, no sólo de compradores, sino también de gran número de inversores del sector vinícola. Algunos de los más prestigiosos observadores del mundo del vino no han dudado en situar a Toro entre las diez regiones vitivinícolas de mayor interés del mundo de los próximos años.

