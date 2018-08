“Quiero agradecer a los vecinos su colaboración y espero que pasen buenas fiestas”

Martes, 7 de agosto de 2018

ENCINAS DE ABAJO | El alcalde explica los proyectos realizados por el Ayuntamiento e invita a disfrutar de las fiestas

El alcalde de Encinas de Abajo, José Luis Haro, valora positivamente una legislatura de la que destaca principalmente la pavimentación y la renovación del alumbrado, para lo que el Ayuntamiento ha sustituido las antiguas luminarias por unas nuevas con tecnología LED, lo que ha permitido al Consistorio mejorar la eficiencia energética. Entre sus metas se encuentra techar el frontón, un proyecto con un presupuesto elevado. Además, en los próximos meses espera acometer el arreglo de la plaza del frontón y continuar con la pavimentación de calles y la mejora del alumbrado.

Queda menos de un año para las elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?

Creo que ha sido bastante buena. Se ha pavimentado, instalado alumbrado de LED…

¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?

Pensaba techar el frontón. No sé si me pondré o no, voy a intentarlo. Es una obra de casi 200.000 euros. Con la ayuda de las Administraciones, si no es imposible.

En el tiempo que queda hasta las elecciones, ¿qué retos tiene previsto afrontar?

Pavimentación de calles, seguir con el alumbrado y arreglar la plaza del frontón.

¿Qué valoración hace del apoyo que los ayuntamientos reciben de las demás administraciones?

La Diputación se porta bien. Te dan lo que pueden, porque no dan a un pueblo más que a otro, creo que el reparto es equitativo. Con la Junta tienes menos relación.

¿Cómo vive personalmente las fiestas?

Ajetreado, con mucho trabajo. Deseando que se acaben. Parece que no, pero dan mucho que hacer. Pero la gente colabora, hacer las fiestas uno solo sería imposible.

Algún mensaje para sus vecinos de cara a las fiestas…

Quiero agradecer a los vecinos la colaboración. Espero que pasen unas buenas fiestas.