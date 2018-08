“Creo que aún estamos a tiempo de corregir lo que se ha hecho mal”

Viernes, 3 de agosto de 2018

Apunto de cumplir 20 años como alcalde, Alfonso Castilla confiesa que se han cometido errores en este tiempo y que la única solución para afrontar el futuro es la unión de los pueblos con el objetivo común de frenar la despoblación.

¿Qué actuaciones destacaría de este último año?

Pues de lo último, la rehabilitación de una de las antiguas escuelas como vivienda social a través del programa Rehabitare de la Junta y que este mes de agosto sacaremos el pliego de condiciones para su arrendamiento. También, por medio del Plan de Optimización Energética de la Diputación, hemos sustituido 45 lámparas led y queremos añadir algunos puntos más para dar por terminado el proyecto porque es un ahorro grandísimo. De 800 euros cada dos meses en uno de los contadores, hemos pasado a 230 euros. Además, por el Plan de Sequía de la Diputación hemos ampliado el depósito del sondeo y de los dos senos que tenía se ha hecho uno único de 50.000 litros para abastecimiento y hemos añadido otro de 3.000 litros para el caño próximo a la plaza.

Otra gestión importante ha sido el hallazgo de santuarios prehistóricos a iniciativa del arqueólogo José Sánchez Rico, que al parecer datan de la Edad del Bronce, e Hierro I y II. Están siendo evaluados por arqueólogos de la Junta y del Instituto de Arqueología de Alemania.

¿Qué tiene previsto hacer en lo que resta de legislatura?

Con los 30.000 euros de Planes Provinciales vamos a hacer dos obras, unos aseos junto al salón, en la parte de arriba de la plazoleta, y arreglar la entrada a la Plaza hasta la CL-517, lo que dé el presupuesto.

Alfonso Castilla, alcalde de Peralejos de Abajo

¿Cuál es el principal problema de Peralejos y de la zona?

A modo de autocrítica tengo que decir que los alcaldes no debemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y mirar más hacia el conjunto de la comarca, por sí solos cada pueblo no puede llegar a nada. Tengo confianza en que aún estamos a tiempo de corregir lo que se ha hecho mal, pero en esto debemos estar todos. Cada ayuntamiento debe prestar los servicios a sus vecinos, pero a partir de ahí debemos ir todos juntos. Algo así es lo que se pretende con las mancomunidades de interés, pero aún no sabemos ni las competencias ni su presupuesto.

El principal problema en los pueblos es la falta de oportunidades laborales, por eso desde los ayuntamientos se debe facilitar el asentamiento de empresas, y eso lo hemos intentado en Peralejos de Abajo facilitando la adquisición de suelo industrial en nuestro polígono a 3 euros el metro cuadrado y sin pagar licencias. Ahora esa idea también la trasladamos al ámbito privado para que aquellos que no tienen una vivienda o terreno para construirla puedan comprar suelo urbano a 4 euros el metro cuadrado.

¿Y qué nos dice de las fiestas?

Lo primero que espero es que tengamos un tiempo decente, no como los últimos años. Como novedades, en la feria ganadera y ante los problemas que supone el cumplimiento de la normativa sanitaria, este año contaremos además con una exposición de gamos y ciervos, además de 250 aves exóticas. Otra novedad será el festejo de recortes con capea, aunque el más mediático es el concierto de Camela y la actuación de Jorge González. Otro evento importante es la Feria Agroalimentaria, que tendrá cerca de 30 expositores y un intenso programa con degustaciones y actuaciones. Este año el pregón lo darán nuestros cocineros colaboradores y será en la iglesia antes de la representación de ‘Teresa, la jardinera de la luz’.

¿Qué quiere decirle a los vecinos?

Pues que se diviertan, que cuesta mucho organizar el programa y que está hecho pensando en ellos para que lo pasen bien, por lo que me gustaría que se aparten del día a día y disfruten de las fiestas.

PROGRAMA FESTIVO

2 de agosto, jueves

21.00 Pregón de fiestas a cargo de ‘Los cocineros de Peralejos de Abajo’.

Teatro, ‘Teresa, la jardinera de la luz’.

Verbena con el ‘Dúo Buenavista’.

3 de agosto, viernes

24.00 Concierto de Jorge González. A continuación Fiesta Noche de verano, Disco Vivaldi y Armando.

4 de agosto, sábado

11.00 Apertura de la Feria Agroalimentaria y Feria Ganadera.

12.30 Inauguración de las Ferias a cargo de autoridades locales, provinciales y regionales.

22.30 Actuación del grupo flamenco ‘Que Dios reparta suerte’.

23.45 Concierto de ‘Camela’.

5 de agosto, domingo

12.00 Santa Misa.

15.00 Paella ofrecida por el bar ‘Via libre’ y baile con la charanga ‘Pacharanga’.

18.30 Gran espectáculo taurino con la actuación de los recortadores de ‘Arte Charro’.

6 de agosto, lunes. Día del niño

De 11.00 a 13.00 Parque infantil.

De 13.00 a 14.00 Fiesta de la espuma.

De 17.00 a 19.00 Parque infantil.

20.00 Encierro infantil con burladero acuático, con carretones Carlos Huertos.

7 de agosto, martes

22.00 Magia y humor con el mago ‘Altrius’.

Del 7 al 11 de agosto

Campeonatos de futbito, subasta, frontenis y petanca.

11 de agosto, sábado

21.00 Entrega de diplomas a los ganadores de los campeonatos.

21.30 Cena en la carpa municipal.

24.00 Verbena con ‘El Dúo Marfil’.

12 de agosto, domingo. Día del jubilado

14.00 Convite para los jubilados y entrega de una placa al persona de mayor edad: Aníbal Marcos Aparicio. 11-03-1929.

PROGRAMA DE LA FERIA AGROALIMENTARIA

Sábado, 4 de agosto

11.00 h. Inscripción de niños para el taller que se realizará en el stand de Mantas el Taxista.

11.30 h. Inicio del Taller.

11.30 h. Exposición en el salón de actos del Ayuntamiento de la colección de obras de Manuel Sánchez Martín, vecino de Peralejos de Abajo.

12.30 h. Inauguración oficial de la Feria.

12.30 h. Pasacalles de zancos a cargo del grupo El SOL.

Durante todo el día actuarán el tamborilero Arcadio y el mago Andy (pases cada media hora).

14.00 h. Degustación popular de caldereta de ternera y patatas al estilo tradicional por gentileza de Dehesa Grande.

18.30 h. Continuación de los Talleres para Niños en el stand de Mantas el Taxista.

19.00 h. Degustación de queso y obleas, por gentileza de la Cooperativa “Consorcio de Promoción del Ovino” y “Obleas Pan de ANGEL” respectivamente.

20.00 h. Actuación de Antonio Bonal (gran imitador de El Fary).

21.00 h. Clausura de la Feria