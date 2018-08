Más del 80% de los usuarios de campings procede del extranjero 

Sábado, 4 de agosto de 2018

Los 15 establecimientos abiertos en junio, con 1.336 parcelas, recibieron 5.329 viajeros, de los que 4.279 residían fuera de España

Los campings de Salamanca han bajado ligeramente el número de usuarios en junio en relación al mismo mes del pasado año. En total, pasaron por este tipo de alojamientos 5.329 personas, de los que más del 80,3% -4.279-, eran residentes en el extranjero, cifra menor a la registrada el mismo mes del pasado año, cuando fueron 5.616, la mitad extranjeros. Sin embargo, destaca el incremento de las pernoctaciones que pasan de 11.181 a 11,.722.

Según los datos del INE, Salamanca dispone de 15 establecimientos abiertos con 1.336 parcelas y un grado de ocupación que en junio alcanzó el 13%, generando 36 puestos de trabajo.

Los datos nacionales relativos a las pernoctaciones en campings también registraron un incremento del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes un 0,1% más y las de no residentes un 1,5%. Durante junio se ocuparon el 36,9% de las parcelas ofertadas, un 0,5% menos que en el mismo mes de 2017, con un grado de ocupación por parcelas en fin de semana que alcanzó el 40,4%, con una bajada anual del 2,0%. El 45,3% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 23,7% de las pernoctaciones de no residentes, un 3,8% más que en junio de 2017.