Pau Cendrós, el nuevo fichaje de Unionistas CF: “Lo primero es hacerse fuertes y ser un equipo sólido”

Jueves, 2 de agosto de 2018

El director deportivo destaca en la presentación del lateral derecho su “calidad”, “experiencia” y “versatilidad” con más de 50 partidos en Primera y más de 110 en Segunda A

“Calidad”, “experiencia” y “versatilidad”. Tres de las cualidades de Pau Cendrós, última de las incorporaciones de Unionistas CF para su debut en Segunda B, que resaltó en su presentación ante los medios el director deportivo del club, Gorka Etxeberria. “Apenas necesita presentación porque cuenta con un historial futbolístico impresionante y es un orgullo contar con su calidad y su aportación a todos los niveles”, añadió.

Un historial 56 partidos en Primera con el RCD Mallorca, y 118 en Segunda A repartidos entre CD Tenerife, Levante UD, clubes con los que además consiguió el ascenso a Primera, RCD Mallorca, AD Alcorcón, CD Lugo y CD Mirandés. También ha militado en el Kaa Gent de la liga belga.

Por su parte, Cendrós, lateral derecho de 31 años y procedente del Peña Deportiva, se ha incorporado esta misma jornada a los entrenamientos con su ya nuevo equipo. “Es un proyecto que me gusta, un club que sale de la gente es muy bonito; todo lo que he visto es positivo y me han recibido con los brazos abiertos”, apuntó Cendrós. “Espero que salga un buen año”, añadiendo que “lo primero es hacerse fuertes, ser un equipo sólido y, a partir de ahí, no le ponemos techo. Tenemos que ser un equipo humilde y trabajar en esa línea”. La presentación ha tenido lugar en Doze, patrocinador de Unionistas CF.