Tensión, acusaciones cruzadas y sospechas centran el Pleno Ordinario de agosto

PEÑARANDA | Carmen Familiar, portavoz de los populares, encendía el debate al afirmar que la consta que el recurso presentado contra las Normas Urbanísticas se habría retirado tras sellarse un pacto entre el Ayuntamiento y quien presentaba el contencioso

La sesión de Pleno Ordinario correspondiente a este mes de agosto y celebrado en la tarde noche de este miércoles se presentaba tranquilo, con apenas indicios de debate y con la rapidez en su celebración como máxima pero…era en el tramo final cuando la tensión se apoderaba de las intervenciones de ambos grupos al recordar la actitud y decisiones tomadas por el PSOE y el PP durante estos 3 años.

Carmen Familiar, portavoz del Grupo Popular, tomaba la palabra en el turno final de ruegos y preguntas, recordando el anuncio de retirada del recursos contra las Normas Urbanísticas interpuesto por un particular. A este respecto comentaba que la consta que “esta decisión habría llegado gracias a unos posibles acuerdos internos entre el Ayuntamiento y quien impugnaba las normas para dejar que expirasen los plazos y quedara retirado. ¿No ha presentado esta persona un escrito instando al Ayuntamiento a una serie de cuestiones? Alomejor hay que hablar con otras personas no interesadas en esta cuestión y que afirman que han sido los abogados de ambas partes los que han llegado a un acuerdo para este fin”.

Tras esta exposición era la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, quien tomaba la palabra y se mostraba contundente al afirmar que “es rotundamente falso que exista acuerdo alguno. Hay un escrito, sí, pero nada tienen que ver con este tema y mucho menos que haga referencia alguna a la retirada del recurso contra las Normas. Es muy grave decir algo así. Nosotros no tenemos nada que ocultar, todo está a su disposición por lo que repito no es verdad lo que está diciendo”.

Isidro Rodríguez Plaza también se pronunciaba a este respecto, cargando tintas contra la portavoz popular, sobre la que decía que “usted se habría alegrado de que no prosperaran las Normas Urbanísticas, Políticamente hablando usted fue indecente, atreviéndose a decir que lo hicimos mal, defendiendo un informe de una técnico municipal que la propia Comisión de Urbanismo desechaba tal cual y de manera inmediata. Su labor en este Ayuntamiento ha sido claramente dedicada a escribir una crónica negra continua de verdad. Esta usted equivocada y si se presenta las próximas elecciones se lo van a demostrar los ciudadanos”. La respuesta no se hacía esperar por parte de la líder popular, quien pedía al gobierno socialista que “dejen de decir que el Partido Popular está en contra del progreso y el bienestar de la ciudad, ya está bien. Estoy hasta las narices de estas afirmaciones. El Partido Socialista mantiene una gestión irresponsable pero sé que hay cosas que están haciendo bien, claro que sí, pero si por apreciar aquello que no nos parece que este bien hecho hacemos crónica negra…supongo que les gustaría más que nos calláramos y nos cruzáramos de brazos…”

Acusaciones de incumplimiento de compromisos del gobierno y de falta de apoyos por parte de la oposición, fueron protagonistas de manera continuada, generando momentos de tensión en los que la regidora municipal aseguraba que los populares “fueron muy irresponsables por lo que su voto hacia las NUM habría podido acarrear a este municipio. Por suerte la Junta de Castilla y León tuvo la última palabra en la aprobación definitiva, gracias a lo que tenemos el desarrollo que hoy por hoy tenemos y lo que vendrá próximamente” y añadía que “estoy de acuerdo con la oposición, con que se opine, se hable o se aporte, pero la oposición tiene una responsabilidad cuando se hace de manera destructiva. Si lo hicieran de manera constructiva caminaríamos adelante. La gestión que estamos desarrollando es impecable, así lo reconocen otras instituciones y organismos además de los propios ciudadanos” todo ello mientras que Carmen Familiar aseguraba que “a nosotros nos gusta que se hagan las cosas bien y ajustadas a la ley, aquello que no lo está no podemos callarlo”.

PLAN ECONOMICO FINANCIERO

Al margen de esta discusión, el Pleno giraba de manera principal sobre un único punto vital como era el Plan Económico Financiero, sobre el que la primera edil ha señalado que “nos habíamos pasado en 104.000 euros. Una cantidad mínima, que la mayoría venia de inversiones realizadas, por lo que se considera que no es necesario tomar medidas estructurales. Con los mayores ingresos que se prevé obtener en 2018 valdría para ella ya que se compensa y queda equilibrado”. Una breve exposición que obtenía los votos positivos de manera unánime.

La necesidad de mejorar la zona de aparcamientos de las piscinas municipales y la necesidad de colocar señalización que regule la organización de los vehículos, la modificación posterior a la finalización de la obra del proyecto sobre los trabajos de Las Verónicas debido al refuerzo de las blandas o las facturas de material del programa mixto Forma-Emplea Peñaranda fueron otras de las cuestiones breves tratadas en la sesión de hoy.