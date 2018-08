El Partido Popular hace balance de la legislatura del gobierno local, definiéndola como de “gestión ineficaz” y falta de cercanía con el ciudadano

Martes, 31 de julio de 2018

PEÑARANDA | Carmen Familiar, portavoz del PP, ha explicado que “la falta de atención afecta a la generalidad de ciudadanos, por lo que defendemos que la atención a los servicios sea prioritaria y no actuar a golpe de denuncia, llegando tarde en el mejor de los casos”

El Partido Popular de Peñaranda ha calificado de “gestión ineficaz” las actuaciones y políticas llevadas a cabo por el ejecutivo socialista durante estos tres años transcurridos de legislatura. Una definición, realizada en comparecencia ante los medios este martes, que engloba el repaso a la legislatura de la que afirman que el gobierno local “no ha atendido con celeridad las necesidades de los ciudadanos, lo vimos ya al comienzo de año con las nevadas, la poca previsión y una mala organización ocasiono un caos en la ciudad; falta de atención en las zonas verdes, desatendidas en su mayoría, actuaciones que llegan tarde a golpe de denuncia o el problema de las alcantarillas, aún por resolver (olores, cucarachas), son prueba de esta ineficacia. Esta falta de atención afecta a la generalidad de ciudadanos. Nuestro Grupo defiende que la atención a los servicios sea prioritaria y no actuar a golpe de denuncia, llegando tarde en el mejor de los casos, con el descontento del ciudadano, que reclama ser atendido con celeridad”.

En cuanto a la gestión interna municipal, la portavoz popular, Carmen Familiar, ha señalado que “la falta de previsión y de organización ha sido el detonante, los últimos acontecimientos, de los últimos meses han ocasionado una paralización de la gestión municipal. Se sabía la marcha del Interventor y se actúo a destiempo, no se convocó la plaza con antelación suficiente para evitar esta paralización, esto junto a la marcha de la Secretaria y la problemática surgida para ocupar este puesto ha originado un atraso de temas importantes que afectan negativamente a la gestión municipal…esperamos que una vez cubiertas ambas plazas se vayan poniendo al día cuestiones importantes que han sido aparcadas” y añaden nuevamente su reitera petición para la creación de la plaza de Vicesecretario Interventor, de la que aseguran que “el equipo de gobierno va demorando los trámites” y afirman que en estos tres años “la forma de atender determinadas necesidades hace que hablemos de una gestión irresponsable. El hacer pagos sin contrato obviando los informes desfavorables de los técnicos municipales y contraviniendo, por tanto, la normativa. El realizar determinadas obras sin autorizaciones y sin proyecto, a los que estamos obligados, como ocurrió con las obras realizadas en el cementerio, el seguir incumpliendo los principios básicos para el acceso a la función pública, como se hizo el pasado año con la contratación realizada del arquitecto municipal, o recientemente el incumplimiento de los pliegos que rigen el contrato de gestión de las piscinas municipales y sobre esto nuestro grupo ha presentado recurso potestativo de reposición previo al contencioso. Esperamos que el partido socialista solicite los informes a los técnicos municipales al objeto de determinar este incumplimiento, como no puede ser de otra manera. Todo ello deja patente esa falta de responsabilidad”.

COMPROMISOS ELECTORALES

Para los populares, los compromisos presentados en las anteriores elecciones no han sido cumplidos tal y como esperaban, llegando a afirmar que “después de 3 años de legislatura a pesar de ser prioritarias las medidas económicas como prometían en campaña, la creación del espacio co-working sigue sin dar frutos y la reapertura del Vivero de Empresas ha visto la luz este año, después de reiteradas peticiones por parte de nuestro Grupo. A la espera está la creación de la web para empresas, o la del Centro de Formación y Empleo prevista su ubicación en el Colegio Comarcal. A esto se suma su falta de compromiso con la subida del IBI. A pesar de las críticas recibidas en la legislatura del PP, el Partido Socialista en estos tres años ha modificando el tipo impositivo, pasando del 0,59 que se aplicaba en el 2016, al 0,65 que se aplica en el 2018. También incrementaron la tarifa del agua argumentando su necesidad en contra de sus promesas electorales, o la Tasa del cementerio experimentando una subida media del 15%”.

“Las contradicciones entre lo prometido y los hechos son claras” argumentando para ello que “en campaña hablaban de no llevar a cabo contratos basura, sin embargo, en contra de los informes de los técnicos municipales se están utilizando contratos temporales en la modalidad de obra o servicio para puestos que son estructurales y por tanto, permanentes, dando lugar a ser considerados en fraude de ley y por tanto indefinidos. Por otro lado, a pesar de la necesidad existente de tener un arquitecto municipal a jornada completa, el equipo de gobierno presupuesta esta plaza a media jornada, algo totalmente cuestionable debido al exceso de trabajo existente. Esperamos que este hecho, no obligue a pedir informes externos suponiendo un coste añadido para las arcas municipales”.

En cuanto a la participación ciudadana, el PP considera que a lo largo de estos 3 años “ha sido nula” ya que, según explican, “las reuniones semestrales a las que se comprometieron para explicar las decisiones adoptadas y escuchar sugerencias del ciudadano han quedado en el olvido; las consultas llevadas a cabo en la web no han sido tenidas en cuenta, lo vimos las Ferias pasadas, la selección de determinados Grupos y la contratación de otros provocó el descontento general. Este año no se ha pedido opinión, ni siquiera las reuniones con los Peñistas para explicar el programa permiten introducir Propuestas ¿a esto se llama participación ciudadana? Existe un descontento general, este año también ha quedado patente en la reunión para informar sobre el programa de ferias y fiestas, en la que no ha habido participación ciudadana”.

El partido socialista, afirma Familiar, “ha sido muy crítico la legislatura pasada, achacaban el declive sufrido de las ferias y fiestas al Partido Popular. Queda claro que en estos tres años no han sido capaces de mejorarlo, sino todo lo contrario, prueba de ello ha sido la disminución en la venta de abono, el descontento de los ciudadanos en la selección de los conciertos y la poca participación, esto es extensivo a las fiestas taurinas en el que el detonante de la plaza ha sido el cemento. Veremos la acogida para estos actos en estas próximas ferias y fiestas”.

“El compromiso de crear el Reglamento de Organización y Funcionamiento para que los vecinos puedan participar en los plenos, o la creación de mesas participativas como la Mesa de la Educación o la Mesa de la Juventud, también han quedado en el olvido…por no hablar del compromiso de proximidad con el ciudadano, anunciando una atención en 48 horas, han sido muchos los ciudadanos que han hecho llegar sus quejas”.

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

Sobre esta cuestión, Carmen Familiar ha señalado ante los medios que “es curioso el comprometerse a lo que exige la ley. El dotar de un Portal de Transparencia forma parte de lo que estamos obligados, pero éste ha de dotarse de contenidos, muchos de sus apartados están vacios. Además, este Portal convive con la web municipal y esto no facilita las cosas al ciudadano. Si queremos una transparencia real hay que dotar el Portal de contenidos y facilitar la localización de la información al ciudadano”.

En cuanto a los equipamientos y medio ambiente, los populares afirman que “En el programa electoral del PSOE se comprometieron a fomentar el uso de bicicletas e instalar aparcamientos para las mismas en varios lugares de la ciudad, no solamente no se ha cumplido, sino que aquellos que existían en la puerta del CDS se han retirado. Atrás queda la creación de una nueva pista de atletismo, el cerramiento de las pistas de balonmano y baloncesto o las obras para acceder directamente a estas instalaciones sin necesidad de pasar por el campo de futbol. A la espera está la inversión prevista para este año de la creación de la pista de Pádel” y añaden que “habrá que esperar sentados para ver los prometidos asientos confortables en el Pabellón Cubierto. Ni siquiera se ejecuto la inversión prevista el pasado año, para arreglar la cubierta , aludiendo después que suponía un coste mayor del que habían presupuestado, nos preguntamos cómo se puede presupuestar una inversión sin saber su coste?”.

Las actuaciones en el Parque Infantil la Huerta explican que “han sido nulas, en el mejor de los casos se han adquirido los juegos infantiles sin crédito siendo reparadas las facturas por la Intervención Municipal. La falta de atención es patente en este Parque malas hierbas o la puerta totalmente oxidada da cuenta de ello, algo similar a lo vivido en el Parque del Inestal que se ha mantenido en condiciones lamentables, de tal forma que a pesar del buen tiempo, el ciudadano no podía acceder, por tanto actuaciones tardías y denunciadas varias veces”.

Sobre esta cuestión, Familiar ha querido profundizar aún más, resaltando que en cuanto a las zonas verdes, tan criticadas durante la legislatura pasada “el Partido Socialista anunciaba en sus promesas electoralistas que “queremos una Peñaranda verde” o el eslogan en plena campaña “nuestro compromiso es devolver a nuestros parques y jardines la dignidad que nunca debieron perder, para mejorar la imagen de nuestra ciudad y el disfrute de los ciudadanos”.

Qué ha pasado con estos compromisos? Ni siquiera se están atendiendo los servicios básicos de mantenimiento de zonas verdes, las quejas del ciudadano son constantes, y qué dignidad se ha devuelto a nuestro Parque emblemático de los Jardines. Las únicas actuaciones de mejora en este Parque las llevo a cabo el PP; por el contrario, transcurridos tres años el Partido Socialista no ha llevado a cabo ninguna actuación de mejora, ni siquiera se retiran las ramas secas. ¿A esto se referían cuando hablaban de dignidad?”

Por todo ello, tras el análisis de cada área, el Partido Popular aprovechaba este balance de legislatura para pedir al ejecutivo de Carmen Ávila “responsabilidad, instándoles a que su gestión se ajuste a la normativa, celeridad para dar respuesta a las necesidades del ciudadano, atendiendo los servicios básicos sin necesidad de denuncias previas y cumplimiento de sus compromisos electorales, algo que desde luego es cuestionable que puedan hacerlo en lo que resta de legislatura vista la cantidad de incumplimientos durante estos tres años”.