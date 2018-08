Tener viejos amigos...

Si compra un libro no lo lea, déjelo, no se acerque. No sea que su embrujo le obligue a ojearlo, y a caer en el más estéril de los onanismos. La lectura y el saber, decían, sólo os hará más desgraciados. Leyendo no se sale de la ignorancia, sólo aumenta. La paz espiritual se verá afectada por las ideas que habréis leído, y las preguntas sin respuesta que os haréis. Nos queda pensar que la ignorancia es temporal pero la estupidez es para siempre.